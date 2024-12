Furia Svilar dopo il fischio finale: è successo di tutto

Incredibile reazione del portiere serbo, letteralmente fuori di sé al fischio finale della gara di Como: è successo veramente

Dopo un primo tempo in cui era stato quasi del tutto inoperoso, con la Roma che aveva controllato il gioco pur non producendo clamorose palle gol, nella seconda frazione Mile Svilar si è eretto a baluardo quasi insuperabile della retroguardia giallorossa. Già, quasi. Perché a forza di spingere, di costringere la Roma a rintanarsi nella sua metà campo, il rischio era quello di capitolare proprio all’ultimo. Detto fatto. E per ben due volte, per giunta.

Prima il gol di Gabrielloni al 93′, sul quale c’è un concorso di colpe da dividere tra centrocampisti e difensori, poi la seconda rete – arrivata a recupero abbondantemente scaduto – di Nico Paz. Che si è involato, assieme allo stesso marcatore del primo gol e ad un altro compagno, praticamente indisturbato davanti all’estremo difensore slavo.

Un tre contro zero – stava faticosamente rientrando solo un giallorosso – che ha portato inevitabilmente a dover raccogliere per la seconda volta, in pochi minuti, la palla in fondo al sacco. La Roma ha perso, e a Svilar non sono andate giù parecchie cose.

Furia Svilar a Como: mai visto prima

Come riportato da ‘Il Romanista‘ nel suo account X, l’estremo difensore romanista è letteralmente andato su tutte le furie al fischio finale. Aver subìto in quel modo, nel deserto assoluto della tre quarti giallorossa, la rete che ha chiuso definitivamente la contesa ha provocato una reazione che mal si concilia con l’atteggiamento sempre pacato del classe ’99.

Svilar non solo ha inveito verso Lorenzo Pellegrini, responsabile del passaggio sbagliato – ma a 70 metri dalla porta da lui difesa – che ha lanciato il letale contropiede del Como, ma si è reso protagonista di diversi scatti d’ira al fischio finale. Arrivato peraltro in concomitanza col gol del fantasista lariano.

Al triplice fischio di Rapuano, Svilar è andato in solitaria a ringraziare i tifosi romanisti, giunti allo stadio per sostenere la squadra, imboccando poi rapidamente la via degli spogliatoi.

Nemmeno l’intervento, che avrebbe voluto essere ‘consolatorio’, del secondo portiere Ryan è servito a calmare gli animi del portiere lanciato titolare da Daniele De Rossi nel turbolento 2024 della Roma. Svilar si è divincolato dal tentativo di abbraccio e ha iniziato a correre verso gli spogliatoi, continuando ad urlare e ad inveire contro chiunque. Le urla del portiere si sarebbero sentite anche nel bel mezzo della legittima esultanza del pubblico di casa per una vittoria prestigiosa e importante per la classifica.