La Roma non aspetta più: nuovo difensore ‘prenotato’ a gennaio

Calciomercato Roma, strada tracciata per gennaio. Non solo il vice-Dovbyk, ecco un altro rinforzo per Claudio Ranieri.

La Roma di Claudio Ranieri si prepara a scendere in campo oggi contro il Como, in una partita dal peso specifico non trascurabile per il momento fin qui attraversato. Dopo settimane complicate, tra risultati altalenanti, critiche dei tifosi e difficoltà a trovare una continuità di gioco, la squadra è chiamata a dimostrare di avere ancora la capacità di rialzarsi e riscrivere una stagione iniziata al di sotto delle aspettative.

La sfida di oggi contro il Como rappresenta una tappa fondamentale nel cammino di risalita che Ranieri sta cercando di costruire. Non si tratta solo di conquistare i tre punti, ma di ritrovare una coesione di squadra che spesso è mancata negli ultimi mesi. Dopo il cambio di guida tecnica e le turbolenze interne, il nuovo allenatore ha chiarito la necessità di ripartire da una base solida, fatta di sacrificio, organizzazione tattica e, soprattutto, consapevolezza.

Nuovo difensore a gennaio, la Roma cerca il vice-Mancini

Una vittoria contro il Como potrebbe rappresentare un primo mattoncino verso una lenta ma indispensabile risalita. La squadra allenata da Fabregas sarà oggi un test che permetterà di valutare la tenuta mentale dei giallorossi. Ranieri, da navigato stratega, ha insistito sulla necessità di gestire meglio i momenti difficili durante le partite, un aspetto su cui la Roma ha spesso faticato.

Il tecnico ha già apportato alcuni accorgimenti tattici, puntando su una difesa più compatta e una gestione più equilibrata del possesso. Tuttavia, serve maggior incisività in attacco: un problema che non può essere risolto solo sul campo ma che necessita del supporto del calciomercato. Oltre al campionato, un grande aiuto potrebbe arrivare dal calciomercato di gennaio, ormai alle porte.

La dirigenza sta lavorando su diverse piste, con un focus particolare sulla ricerca di un vice per Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è il perno offensivo della Roma, ma la mancanza di un’alternativa di spessore ha pesato nelle ultime settimane, specie quando il centravanti è stato costretto a gestire la stanchezza o è rimasto isolato durante i match.

Da non sottovalutare, però, quanto riferito da Il Corriere dello Sport, che in queste ore ha evidenziato come a gennaio in casa Roma si potrebbe assistere anche ad un intervento in difesa, volto ad assicurare un difensore centrale di piede destro, garantendo valida alternativa a Mancini nonché maggiore competizione interna durante la settimana.