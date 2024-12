Ritorno di fiamma Allegri: firma nella capitale

Nuovo scenario per il futuro del tecnico livornese: la prestigiosa chiamata potrebbe cambiare i programmi di diversi club

Già disoccupato di lusso, accostato tanto ad alcuni club di Premier League in crisi quanto a blasonate società italiane che sognano di (ri)averlo con sé, Max Allegri è uno di quei nomi caldi su cui ruotano diverse indiscrezioni tanto dall’Italia quanto da Oltremanica.

L’ex allenatore della Juve, che oltretutto sta generando non pochi rimpianti a causa del balbettante cammino dei bianconeri in campionato, è ambìto un po’ da tutti. La stessa società giallorossa, sia prima di scegliere Juric che dopo l’esonero del tecnico croato, ha pensato eccome alla figura del tecnico toscano, materializzatosi anche al ‘Tottenham Hotspur Stadium‘ in occasione del match di Europa League tra gli Spurs e la Roma.

Nelle ultime settimane poi, complici i rapporti tesi in casa Milan tra Paulo Fonseca e parecchi senatori della squadra, Allegri è stato più volte accreditato di un ritorno nel club in cui vinse anche uno Scudetto prima dell’epopea bianconera sotto Conte. Un’era proseguita poi dallo stesso ‘delfino’ di Giovanni Galeone con cinque titoli nazionali consecutivi.

Nelle ultime ore i rumors più clamorosi sono arrivati invece dalla Spagna, dove il portale ‘Fichajes,net‘ ha lanciato un’indiscrezione non del tutto nuova, ma da tenere in considerazione per via del blasone della lusinga messa in atto.

Allegri, candidato numero uno alla sostituzione di Ancelotti

La chiamata, l’offerta difficile da rifiutare – anche perché sarebbe la seconda volta nel giro di pochi anni – proverrebbe direttamente dal Real Madrid. La società spagnola, che da tempo riflette sul post-Ancelotti alla luce, ma non solo per questo, anche dei non eccezionali risultati della stagione in corso, vorrebbe avvicinare ancora una volta il profilo dell’allenatore italiano.

I più attenti ricorderanno che lo stesso Allegri, nel corso di un’intervista di qualche tempo fa, dichiarò come avesse trovato già l’accordo per diventare il tecnico delle Merengues, salvo poi far saltare tutto perché invogliato dal possibile, poi diventato reale, ritorno alla Juve.

Stiamo parlando dell’estate del 2021, quella immediatamente precedente all’Allegri-bis che tanto ha fatto discutere e che ha portato in dote, al club bianconero, solo una Coppa Italia. Vinta nel giorno in cui l’allenatore, nella conferenza stampa post-partita, contribuì alla decisione dei vertici juventini di esonerarlo a causa di comportamenti poco appropriati tenuti proprio in occasione della finale contro l’Atalanta.