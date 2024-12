Voti Como-Roma 2-0: difesa da incubo, se ne salva solo uno

La squadra capitolina, reduce da due vittorie in pochi giorni, ha affrontato il Como allo stadio ‘Sinigaglia’: ecco i voti dei giallorossi

Una gara difficile, contro un avversario che sa giocare a calcio, che pressa, che si propone sempre in avanti tenendo in allarme le retroguardie avversarie. Al di là della classifica, forse ingenerosa per quanto fatto vedere in campo nelle prime 15 giornate, il Como non è un ostacolo di poco conto. Soprattutto perché, per la Roma, si tratta del terzo impegno in appena 8 giorni.

Per l’occasione mister Ranieri ha rivoluzionato per l’ennesima volta la formazione, lanciando dal primo minuto Enzo Le Fèe e spostando Celik sulla linea dei tre. Conferma tra i titolari per Saud Abdulhamid, mentre in difesa, a causa del forfait dell’ultimo minuto dell’influenzato Hummels, ha trovato spazio Mario Hermoso, reduce dal gol della definitiva sicurezza nel match europeo contro il Braga.

Nel primo tempo la Roma ci prova, ma l’undici di Fabregas risponde colpo su colpo, soffrendo forse solo un po’ la supremazia territoriale dei giallorossi ma rischiando effettivamente in poche circostanze. Nella ripresa Ranieri toglie dal campo Stephan El Shaarawy, per l’occasione Capitano, per gettare nella mischia Artem Dovbyk, con Paulo Dybala restituito al ruolo più congeniale di trequartista dietro la punta centrale.

Como-Roma, i voti: marea di insufficienze tra i giallorossi

I secondi 45′ vedono i padroni di casa più intraprendenti, con la Roma ovviamente a trazione più offensiva con un attaccante vero in campo e l’argentino e Saelemaekers a supporto. La pressione dei lariani si fa via via più concreta col passare dei minuti, con i giallorossi praticamente mai pericolosi dalle parti di Reina e quasi in balìa del Como.

Al 75′, poco prima di lasciare il posto a Matìas Soulé, la grande occasione di passare in vantaggio capita sui piedi della Joya argentina: il diagonale di sinistro termina però a lato, vanificando una delle poche circostanze in cui si è riusciti a manovrare con efficacia nella trequarti dei lariani.

Al 93′, quando mancava solo 1′ e mezzo alla fine del recupero, e alla fine di una ripresa vissuta in piena sofferenza, ecco la doppia beffa. Prima Gabrielloni, poi Nico Paz, in un tre contro zero con la Roma protesa in avanti alla ricerca del pareggio, condannano i giallorossi ad una sconfitta tanto dolorosa quanto meritata. La squadra di Claudio Ranieri rischia di ripiombare nell’incubo…

I voti dei giallorossi in Como-Roma:

ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Celik 4,5, Hermoso 5, Ndicka 4,5; Saud 5,5(Mancini), Koné 5, Le Fée 5 (Pellegrini 5), Angeliño 5; Saelemaekers 5,(Pisilli 5), El Shaarawy 5,5 (Dovbyk 4); Dybala 5 (Soulé 5,5)

Allenatore: Ranieri 5