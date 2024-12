Rivoluzione totale Roma: rischia anche l’ultimo arrivato

Roma, il momento dentro Trigoria è delicato e i Friedkin hanno pronta la rivoluzione. Ecco quello che potrebbe succedere

Momento delicato. Con in mezzo delle partite importanti: la prima mercoledì in Coppa Italia contro la Sampdoria, con una tifoseria divisa se cercare di andare avanti – almeno questo turno, contro una squadra di B, deve essere superato – e chi invece dice che si deve pensare al campionato, al match con il Parma di domenica ma in generale cercare di risollevare la classifica di una squadra che è solamente due punti sopra la salvezza.

Detto questo, oggi vi abbiamo raccontato di come i Friedkin, a gennaio, sono pronti a piazzare la rivoluzione. Ai proprietari non è andato giù l’atteggiamento che la squadra ha avuto nella partita contro il Como e tutti sono a rischio: dai senatori passando per Dybala e Paredes. Ma in bilico ci sono anche i dirigenti, uno in particolare, secondo le informazioni che sono state riportate dall’edizione online de Il Messaggero.

Roma, anche Ghisolfi rischia

Per il momento, oggi, il nuovo direttore sportivo Ghisolfi non rischia. Però il sito del quotidiano sottolinea come anche il suo operato sia sotto osservazione dai Friedkin. Non vengono messe in evidenza ovviamente quale sarebbero le scelte contestate al francese, ma è evidente che gli acquisti fatti, fino ad oggi, non hanno reso secondo quelle che erano le aspettative di tutte. Un Ghisolfi quindi che rischia anche lui, soprattutto se non dovesse esserci un cambio di marcia importante.

E proprio quel giocatore che lui ha voluto fortemente, Le Fée, potrebbe essere uno dei primi ceduti nel corso della rivoluzione, ormai attesa visto che è stata annunciata, di gennaio. Sul centrocampista ci sono gli occhi del Betis e non solo. Quindi un addio non è del tutto da escludere: nessuno è al sicuro, o pochissimi a dire il vero, dentro questa Roma.