Roma-Sampdoria, emergenza totale e rivoluzione Ranieri

In vista dell’importante match di ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico giallorosso fa i conti con molte defezioni: la situazione

Nel giorno in cui sono uscite nuove notizie sul possibile addio di Dybala, già a gennaio, direzione Turchia, la Roma da ieri ha iniziato a preparare l’impegno in Coppa Italia contro la Sampdoria in programma mercoledì sera all’Olimpico alle 21 (diretta in chiaro su Italia 1).

E diciamo che Ranieri dovrà inventarsi qualcosa: il tecnico della Roma è in piena emergenza, soprattutto dietro. Non ci saranno Hummels, ancora alle prese con l’influenza che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca prima dell’inizio del match contro il Como, e anche Mancini, squalificato. Quindi con i soli Hermoso e Ndicka a disposizione come centrali, è altamente probabile che Sir Claudio riproponga Celik in difesa a completare il pacchetto arretrato. Non c’è altra soluzione.

Roma-Sampdoria: out anche Cristante. Dovbyk in bilico

Non ci sarà nemmeno Cristante: il centrocampista è alle prese con la distorsione alla caviglia e nemmeno ieri si è allenato con il resto dei compagni. Impossibile pensare al recupero e ovviamente Ranieri non lo rischierà, anche perché prima di chiudere il 2024 ci sono Parma e Milan.

Anche davanti non c’è nessuna certezza su chi scenderà in campo dal primo minuto: Dybala (al netto delle notizie di mercato) deve essere gestito. Dovbyk contro il Como, quando mandato in campo nel secondo tempo, ha dimostrato di essere ancora dietro di condizione. Quindi nemmeno lui dovrebbe essere schierato. Quindi Shomurodov si candida per una maglia dall’inizio. A meno che Ranieri non s’inventi qualcosa, magari un falso nove che potrebbe essere Soulé in questo caso. Anche se come soluzione non sembra proprio quella corretta. Vedremo, ma sarà sicuramente emergenza.