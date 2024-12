Addio Roma dopo solo sei mesi: lo prende Mourinho

Arriva dalla Spagna una clamorosa indiscrezione di mercato: lo Special One avrebbe messo nel mirino un giocatore giallorosso

Qualcuno forse potrebbe dire che, perso Paulo Dybala – finito pesantemente nel mirino del Galatasaray, club rivale, non solo nell’àmbito cittadino, del Fenerbahce – il tecnico portoghese abbia comunque voluto prendere qualcuno dalla sua ex squadra. Non tanto per vendicarsi – sebbene il personaggio in qualche modo si presti a retropensieri di questo tipo – quanto per sfruttare un’evidente occasione che il mercato propone.

Sebbene non sia esattamente tra i primi nomi in uscita nel mercato di gennaio – prima di lui ci sono tanti senatori, tra cui la stessa Joya, ma anche Pellegrini e Cristante – il difensore sembrerebbe perfetto per le esigenze dello Special One.

Protagonista di un difficile adattamento al campionato italiano – il fatto di aver lavorato con tre allenatori diversi non ha certo aiutato – l’ex pilastro della difesa di Diego Simeone all’Atletico Madrid non sta certo brillando nell’esercizio del suo ruolo. Unica nota finora davvero positiva il gol – peraltro inutile, e anche condito da un’esultanza polemica – contro il Braga nell’ultimo match di Europa League della formazione giallorossa.

Hermoso addio, piomba José Mourinho

Dopo esser finito perfino nel mirino del Real Madrid – club nel quale lo spagnolo aveva curiosamente iniziato, da giovanissimo, la sua carriera da calciatore – Mario Hermoso sta attirando le attenzioni di diversi club spagnoli e non solo. Ottimo, del resto, il ricordo lasciato dal difensore nella Liga spagnola, un campionato che lo ha visto brillare anche grazie alla grande attenzione alla fase difensiva messa in atto dal tecnico argentino nel club colchonero.

Proprio dalla Spagna, ma non con riferimento al pressing di una squadra iberica, arriva l’ultima indiscrezione di mercato: il nativo di Madrid piace eccome a José Mourinho.

Partendo dal presupposto che Jaden Oostervold sarà fuori per il resto della stagione a causa di un grave infortunio, e che anche Becao e Samet Akaydin non saranno a disposizione del tecnico portoghese, quest’ultimo avrebbe fatto i nomi di Hermoso e Sergio Reguilón come alternative utili per non avere lacune di alcun tipo nel pacchetto difensivo. Lo sostiene con dovizia di particolari il portale esperto di mercato ‘Fichajes.net‘, che spiega come entrambi gli obiettivi dell’ex tecnico giallorosso non siano esattamente, almeno per ora, al centro del progetto nei rispettivi club.