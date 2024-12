Nuovo proprietario in Serie A, UFFICIALE: finisce l’era americana

Cambio della guardia nella proprietà di un glorioso club del massimo campionato: c’è l’annuncio ufficiale della società

Un’esperienza pressoché fallimentare. E dal punto di vista dei risultati – sotto la loro gestione, sebbene agli inizi, il club ha anche conosciuto l’onta della retrocessione in Serie B – ma soprattutto sotto il profilo economico-finanziario. Del resto il bilancio al 30 giugno scorso approvato negli ultimi giorni, non mente.

38 milioni di deficit: questo il risultato dell’ultima stagione che il Genoa ha affrontato sotto la guida di 777 Partners, la Holding americana già accreditata di passare la mano nelle ultime settimane.

Wander e Pasko, i due fondatori del gruppo, sono infatti ora alle prese con molte cause giudiziarie negli Stati Uniti. Dopo aver acquistato il Genoa nel novembre 2021 da Enrico Preziosi, i soci non hanno tenuto fede alle promesse fatte negli anni a venire. Ora le squadre di calcio controllate dal 777 Football Group sono gestite da A-Cap, che di 777 è il principale creditore. Questo almeno fino alla giornata di ieri 17 dicembre.

Già perché in data odierna il Genoa F.C. ha comunicato ufficialmente l’insediamento di una nuova figura. Che ha rilevato il 77% del capitale sociale del Grifone.

Genoa, UFFICIALE il cambio della guardia: ecco Dan Sucu

“Il Genoa Cricket and Football Club comunica che, a seguito della delibera di un aumento di capitale pari a 45.356.262 euro, di cui 5.356.262 euro a titolo gratuito e altri 40.000.000 euro a pagamento dello scorso 14 dicembre, in data odierna il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha approvato l’offerta presentata dall’imprenditore rumeno Dan Șucu“, si legge nella nota ufficiale diffusa dal club ligure.

“L’imprenditore rumeno, tramite un proprio veicolo d’investimento, ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale, ottenendo in cambio una partecipazione del capitale sociale nell’intorno del 77% del Genoa CFC, lasciando in minoranza i precedenti soci“, si legge ancora nel comunicato.

Per Dan Sucu, conosciuto per essere il fondatore del marchio di mobili Mobexpert, non si tratta del primo investimento nel mondo del calcio. “Appassionato di sport e già proprietario del club di calcio Rapid Bucarest (di cui detiene il 90% delle quote), Șucu ha contribuito a rilanciare una realtà con oltre 100 anni di storia, investendo nello sviluppo di infrastrutture moderne e nell’accademia giovanile, che oggi conta circa 700 giovani atleti. Il suo approccio è orientato a valorizzare il calcio come strumento sociale, con l’obiettivo di coinvolgere migliaia di ragazzi nello sport e promuovere i valori di inclusione e crescita personale“, conclude la nota della società genovese.