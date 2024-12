Rashford al posto di Dybala: affare clamoroso

Incessanti le indiscrezioni di mercato sull’immediato futuro del talento inglese: la nuova pista coinvolge anche l’argentino della Roma

Che non potesse essere – come ormai da anni abbiamo capito – una sessione invernale di mercato dove al massimo si possono limare alcuni dettagli delle rispettive rose, è chiaro da tempo. Troppo urgenti e stringenti le necessità di alcuni dei maggior club d’Europa di intervenire massicciamente per un restyling atto, in taluni casi, a rivoluzionare completamente i roster. Non solo nel numero degli interpreti, nel gioco di nuovi arrivi e di cessioni importanti, ma anche come peso specifico degli attori coinvolti.

Basterebbe citare nomi quali Jonathan Tah, Momo Salah, Jonathan David e Federico Chiesa – tutti, sebbene a diverso titolo, accreditati a lasciare il club di appartenenza a gennaio – per capire che si tratterà di un gennaio davvero infuocato.

A mettere ulteriore benzina sul fuoco delle trattative ci hanno poi pensato, loro malgrado, alcuni allenatori. Le scelte forti di Raffaele Palladino su Biraghi e di Paulo Fonseca su Theo Hernandez – e, fino a qualche settimana fa, anche su Rafael Leao – dimostrano come le occasioni non manchino nemmeno tra le società di Serie A.

Poi c’è stato uno strappo. Quasi improvviso. Verificatosi alla vigilia di uno dei match più sentiti dalla stagione da parte della big inglese. Il nuovo tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha infatti escluso dalla lista dei convocati per il derby contro il City tale Marcus Rashford. Uno degli attaccanti più prolifici nella storia recente dei Red Devils e della stessa Premier League.

Rashford addio, ecco la prestigiosa alternativa a Dybala

“Sono consapevole che è una situazione già brutta, non la peggiorerò. Ho visto come altri giocatori se ne sono andati in passato e non voglio essere quel tipo di persona. Quando me ne andrò farò io stesso una dichiarazione“, le parole dell’attaccante inglese, riportate dal portale ‘Teamtalkcom‘, in risposta alla clamorosa esclusione nella stracittadina peraltro vinta dai Diavoli Rossi.

Già accostato al Milan per un possibile scambio proprio con Theo o con l’attaccante ex Lille, Rashford è diventato il sogno di mercato di due ambiziosi club turchi.

Il Fenerbahce, ma soprattutto il Galatasaray, si sarebbero messi sulle tracce del bomber britannico. I giallorossi di Istanbul, che nel frattempo spingono forte per Paulo Dybala, avrebbero individuato nel 27enne di Manchester l’alternativa perfetta all’argentino.

La società turca è consapevole che, lato economico, l’argentino a livello di ingaggio annuo peserebbe molto meno dell’inglese sulle casse del club. Ma è pur vero che, sfruttando la strategia di un prestito – magari oneroso – con diritto di riscatto, l’operazione potrebbe andare a buon fine.