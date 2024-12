Roma-Sampdoria, la scelta di Ranieri su Pellegrini

Filtrano le prime indiscrezioni sulla possibile formazione della Roma che scenderà in campo per il match di Coppa Italia: Ranieri ha deciso

Dopo aver lasciato di stucco tifosi, giornalisti ed addetti ai lavori con delle scelte di formazione che quasi nessuno aveva pronosticato alla vigilia delle ultime due gare, Claudio Ranieri pare intenzionato a mischiare nuovamente le carte in vista dell’importante impegno della sua Roma nel match di Coppa Italia contro la Sampdoria, una delle nobili decadute militanti nella cadetteria.

Se contro il Braga, in Europa League, una delle più grandi sorprese era stata la scelta di gettare nella mischia dal primo minuto Lorenzo Pellegrini – il Capitano non aveva più visto il campo, nemmeno da subentrato, dalla prima frazione di gioco in quel di Napoli – a Como il 73enne di San Saba ha sorpreso ancora una volta escludendo dall’undici iniziale non solo lo stesso numero 7, ma anche Gianluca Mancini. Sebbene il difensore centrale fosse squalificato per la gara di Coppa Italia.

Al ‘Sinigaglia‘ ha destato clamore anche la decisione di schierare Celik nei tre dietro, nonché quella di affidarsi ancora a Paulo Dybala come falso nueve, sebbene in questo caso la ‘giustificazione’ possa esser trovata nelle non perfette condizioni di Artem Dovbyk. Ora, a poche ore dal fischio d’inizio degli ottavi di finale di una competizione che negli ultimi anni, a dispetto della propria storia, sembra maledetta per i colori giallorossi, il tecnico vuole ancora stupire.

Ranieri, decisione presa su Lorenzo Pellegrini

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport, sempre foriero di anticipazioni sulle scelte di campo dell’allenatore di turno, l’ex Sassuolo dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina.

Probabilmente lo scarso impatto – per usare un eufemismo – del Capitano nei suoi minuti sul terreno di gioco domenica sera hanno convinto Sor Claudio che forse è meglio affidarsi ad altri elementi. Lo stesso giornalista, tra l’altro, ha rivelato altre due succose indiscrezioni sulla formazione titolare.

Il centravanti ucraino e l’esterno polacco dovrebbero essere sicuri del posto nell’imminente sfida di Coppa Italia. Sulla linea dei trequartisti, dando per buona l’esclusione di ‘Lollo’, dovrebbero agire Tommaso Baldanzi e Alexis Saelemaekers, con Niccolò Pisilli in cabina di regia assieme al recuperato Leandro Paredes.