Addio Dybala, bomba da 15 milioni: tutta ‘colpa’ di Icardi

Clamoroso retroscena nella trattativa che dovrebbe portare Paulo Dybala alla corte del club turco: il dietrofront cambia lo scenario

La bomba è stata lanciata ormai due giorni fa: c’è stato un contatto – anzi, si è aperto un vero e proprio dialogo – tra l’entourage di Paulo Dybala e il Galatasaray per il possibile passaggio, già nel mercato di gennaio, del campione del mondo ai giallorossi di Istanbul. In attesa che la Roma e il club turco inizino a parlare concretamente del costo del cartellino del fuoriclasse, uno degli agenti del calciatore, Carlos Novel, si sta portando avanti con il lavoro.

Come ormai consuetudine da qualche anno, gli affari di mercato spesso iniziano proprio da un diretto contatto tra il procuratore del profilo in uscita e la società destinataria del calciatore, per poi passare solo in un secondo momento alle trattative tra i club interessati alla transazione. Una fase, questa, già di per sé di non facile quadratura perché di fatto il contratto di Dybala con la Roma prevede una clausola d’uscita di 12 milioni valida dal 1 al 15 gennaio del 2025.

Ergo o il Galatasaray decide di sborsare una cifra ritenuta eccessiva (e perché già si sta impegnando a garantire all’argentino un ingaggio faraonico, e perché basterebbe attendere il 16 gennaio per trattare su altre basi) o si deve ragionare facendo quasi finta che la clausola non esista. Tutto sommato, come sottolineato anche da Claudio Ranieri in conferenza stampa, il club di Trigoria non ha molto interesse a trattenere un calciatore ‘scontento’. A maggior ragione se poi questo ‘rischia’ di percepire uno stipendio di 6 milioni netti annui all’eventuale scatto del rinnovo automatico in base alle presenze.

Dybala al Galatasaray, il nodo ingaggio e il ruolo di Icardi

Il portale turco ‘Ntvspor.net’ ha svelato i primi retroscena legati alla trattativa separata tra l’agente dell’ex Juve e la dirigenza del Galatasaray sulla questione ingaggio. Non contento, evidentemente, di una prima ricca proposta che avrebbe garantito al suo assistito ben 10 milioni di euro annui, il procuratore ha risposto con una richiesta shock: 15 milioni all’anno. Non è tardata ad arrivare la risposta del club turco.

Il pur ambizioso e spendaccione sodalizio di Istanbul – che ogni anno accoglie tra le sue fila ex stelle del campionato italiano – ha posto come tetto massimo di ingaggio per i suoi calciatori i 10 milioni annui già percepiti da Mauro Icardi, attualmente infortunato.

In seguito al ‘no‘ del Galatasaray allo stipendio monstre voluto da Novel, lo stesso agente è sceso poi con le pretese: 12 milioni di euro è stata l’ultima offerta di colui che cura gli interessi della Joya. Ancora negativa però, si legge, la risposta della dirigenza turca, non disposta a deroghe di nessun tipo che potrebbero creare dei precedenti pericolosi tra i tanti big già presenti nel roster.