Annuncio della Roma: ritorno UFFICIALE

Annuncio della Roma: in vista del match di domenica contro il Parma c’è il ritorno UFFICIALE. Il comunicato della società giallorossa

La Roma domenica all’ora di pranzo, nell’ultimo match prima di Natale ma non l’ultimo dell’anno, la domenica successiva si andrà a giocare a Milano contro il Milan, ospita il Parma in una partita davvero difficile, e importante.

Difficile perché per quanto visto a Como la Roma è ancora “malata” e quindi non del tutto guarita dalla cura Ranieri. E la sfida contro la Samp in Coppa Italia non può essere presa in considerazione. Insomma, serve il massimo, anche se il tecnico giallorosso quasi sicuramente non potrà contare sulle prestazioni di Cristante e Hummels. Entrambi, infatti, oggi non si sono allenati con il resto dei compagni.

Annuncio della Roma: ritorna la Fan Zone

In ogni caso, domenica all’Olimpico, prima del match, per non pensarci più di tanto, ci si potrà divertire con l’area d’intrattenimento che la Roma metterà a disposizione. Un comunicato ufficiale del club ha messo in evidenza l’iniziativa.

“Il 22 dicembre riapre l’area d’intrattenimento dedicata a tutti i tifosi giallorossi che si recano allo Stadio Olimpico. La Toyota Fan Zone riprenderà vita nella consueta location di Piazza del Foro Italico e nel piazzale all’interno della Tribuna Tevere a partire da Roma-Parma (dall’apertura dei cancelli fino al fischio d’inizio) con tante attività gratuite all’insegna del tifo giallorosso e del divertimento. A grande richiesta, tornerà anche il palco per vivere insieme momenti di intrattenimento e salutare ospiti a sorpresa, partecipare a quiz, assistere agli spettacoli di freestyle e ai momenti musicali legati agli storici inni romanisti. Saranno ovviamente presenti la mascotte Romolo e lo store per acquistare i prodotti ufficiali del Club. Le partite in cui sarà attiva la Toyota Fan Zone saranno comunicate di volta in volta per un totale di sette appuntamenti da non perdere, fino al termine della stagione. Vi aspettiamo”. Questa la nota integrale del club giallorosso.