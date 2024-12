Calciomercato Roma, scambio con Pellegrini e addio Juve

Calciomercato Roma, scambio con Pellegrini e addio Juventus. Ecco lo scenario di mercato che tocca da vicino il capitano giallorosso. La situazione

Sono giorni caldi dentro la Roma. Non solo per le partite all’orizzonte – il 2024 si chiuderà con Parma in casa e Milan fuori – ma anche perché si avvicina il mese di gennaio con la conseguente riapertura del calciomercato. E sappiamo benissimo che ci potrebbero essere diversi movimenti.

Il primo riguarda Paulo Dybala: la Joya ha un’offerta del Galatasaray ma ancora non ha deciso cosa fare del proprio futuro. Oggi, il Corriere dello Sport ad esempio, ha scritto che la vigilia di Natale, quando l’argentino sarà con i familiari più stretti e con gli amici più intimi, potrebbe prendere una decisione. Difficile rifiutare ancora un bel po’ di soldi così come aveva fatto nel corso dell’estate rispedendo al mittente l’offerta araba. E poi i turchi sono una squadra importante, di quelle che possono giocarsi qualcosa anche in Europa. Detto questo, c’è da analizzare, inoltre, pure la questione che riguarda Lorenzo Pellegrini.

Calciomercato Roma, scambio Pellegrini-Raspadori: lo scenario

Il capitano, che da quando è arrivato Ranieri ha giocato pochissimo, è rimasto male dalla doppia esclusione di Como prima e contro la Samp poi. Ha capito che il suo contratto – scadenza 2026 – difficilmente sarà rinnovato alle stesse cifre e potrebbe anche salutare. Ma per andare dove?

L’ultima indiscrezione di mercato porta al Napoli. Secondo tuttomercatoweb infatti i giallorossi, per arrivare a Giacomo Raspadori, potrebbero mettere sul piatto appunto il cartellino di Pellegrini. Difficile che l’ex Sassuolo possa andare alla Juventus, le due squadre si giocano lo scudetto e quindi nessuna vuole fare un piacere all’altra, assai più probabile, quindi, che questa possa operazione che vede protagoniste i giallorossi e gli azzurri possa andare in porto. “Pellegrini guadagna 4 milioni all’anno fino al 2026, più 1 milione di bonus semplice da raggiungere, più altre variabili. Al Napoli non sarebbe possibile, servirebbe spalmare probabilmente (almeno) al 2027 intorno ai 3 milioni, forse anche 2028. Lo scenario è ancora agli inizi ma le valutazioni sono in corso”, questo potrebbe essere l’unico ostacolo.