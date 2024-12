Milan sotto assedio, ‘chiusura’ obbligata: 60 milioni a gennaio

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna. Il big rossonero è stato messo nel mirino dal top club pigliatutto: offerta da capogiro

Dalle parti di San Siro ricordano molto bene l’importanza di un certo Rino Gattuso, uno che correva e sudava e faticava per consentire alle stelle della squadra rossonera di liberare il proprio talento in fase offensiva, nei successi del club meneghino.

Quante volte si è detto che senza l’apporto del sanguigno calciatore calabrese, forse i vari Kakà, Seedorf, Pirlo, Shevchenko e Inzaghi non avrebbero fatto quello che hanno fatto. Riportando questo assunto in epoca moderna, nella discontinua ed altalenante formazione allenata da Paulo Fonseca, c’è un giocatore che di Gattuso pare averne raccolto l’eredità. Sia come posizione in campo, sia come compiti sia come abnegazione tattica.

Con tutto il rispetto di colui che, tra una peripezia e l’altra, ha già intrapreso da tempo la carriera di allenatore, il calciatore che oggi veste i panni del moderno Gattuso ha anche delle qualità tecniche superiori al campione del mondo. Una dimostrazione la si è avuta giusto a Verona, nell’ultimo match giocato e vinto dal Milan. Un assist al bacio per il gol di Tijjani Reijnders, uno dei giocatori più in forma dei rossoneri e già spauracchio della Roma in vista della gara di San Siro del prossimo 29 dicembre.

Fofana, irrompe il Chelsea: offerta da capogiro

Stiamo ovviamente parlando di Youssouf Fofana, il calciatore francese arrivato a Milanello sul finire della sessione estiva di scambi e vero leader del centrocampo rossonero. Muscoli e corsa al servizio di una squadra spesso molto offensiva, il ‘settepolmoni‘ proveniente dal Monaco si sta rivelando decisivo per le incerte sorti del club meneghino, dilaniato da una serie di polemiche interne tra il tecnico Paulo Fonseca e diversi senatori della squadra.

Le prestazioni del transalpino non sono passate inosservate in Inghilterra, dove il Chelsea, stando a quanto riferito dall’indiscrezione riportata dal portale ‘Fichajes.net‘, si starebbe facendo sotto con un’offerta da 60 milioni. Da presentare subito agli uffici di Via Aldo Rossi per accaparrarsi il giocatore già nel prossimo gennaio.

Il Milan, ovviamente, non vorrebbe privarsi del suo guerriero della linea mediana, ma la proposta potrebbe allettare i dirigenti del club rossonero. Per non parlare dei pensieri che potrebbe generare nella testa di Fofana proprio nella settimana che precede l’importante sfida di campionato alla Roma e il viaggio in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione.