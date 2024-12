Zirkzee e Lautaro bloccati: mister 100 milioni riscrive la storia

Lautaro Martinez e Zirkzee bloccati, il bomber da 100 milioni riscrive la storia. Juventus e Inter ribaltate!

La Juventus si prepara a un mercato di gennaio cruciale, dovendo affrontare significative sfide a causa degli infortuni che hanno colpito la rosa. Le assenze prolungate dei difensori Gleison Bremer e Juan Cabal, entrambi fuori per lesioni al legamento crociato anteriore, hanno lasciato un vuoto nel reparto arretrato che necessita di essere colmato con urgenza.

Per sopperire a queste mancanze, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta valutando diverse opzioni. Tra i nomi più discussi vi sono Milan Skriniar, attualmente al Paris Saint-Germain ma con un impiego limitato, e Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, entrambi profili che potrebbero apportare esperienza e solidità alla difesa bianconera. Parallelamente, l’attacco della Juventus necessita di rinforzi, soprattutto considerando l’infortunio e le più generiche difficoltà di Dusan Vlahovic, capocannoniere della squadra con nove reti stagionali, la cui presenza resta insufficiente per assicurare qualità e quantità di scelte a Thiago Motta nel reparto offensivo.

Gyokeres al Barcellona,

In questo contesto, la dirigenza bianconera sta monitorando anche potenziali vice-Vlahovic. Tra i candidati erano emersi Lorenzo Lucca dell’Udinese e Joshua Zirkzee, ex Bologna in forza al Manchester United e ben noto a Thiago Motta, entrambi giovani attaccanti con esperienza in Serie A che potrebbero offrire valide soluzioni offensive.

Anche l’Inter è al centro di voci di mercato, in particolare riguardo al futuro del suo capitano, Lautaro Martinez. Il Barcellona ha manifestato interesse per l’attaccante argentino, vedendo in lui il sostituto ideale di Robert Lewandowski. Tuttavia, l’Inter ha recentemente rinnovato il contratto di Lautaro fino al 2029, rendendo necessaria un’offerta superiore di circa 80 milioni di euro.

Proprio i mondi Juventus e Inter potrebbero risentire, sui rispettivi fronti legati all’attacco, della questione relativa ad un altro profilo molto discusso di questi mesi, Viktor Gyökeres. A parlare dell’attaccante svedese dello Sporting CP, che ha attirato l’attenzione dei principali club europei grazie alle sue prestazioni eccezionali, sono le penne de El Nacional.

Queste ultime evidenziano come, nonostante l’arrivo di Ruben Amorim al Manchester United, che avrebbe potuto favorirne un trasferimento Old Trafford, Gyökeres preferirebbe unirsi al FC Barcelona. Il club catalano sta cercando un sostituto a lungo termine per Robert Lewandowski.

Tuttavia, l’operazione richiederebbe un investimento significativo e potrebbe comportare la partenza di Lewandowski o l’adozione di soluzioni finanziarie di non immediata applicazione e risoluzione. La storia e il prestigio del Barca sembrano, comunque, aver influenzato la preferenza di Gyökeres, nonostante l’interesse del Manchester United. Il coinvolgimento della Juve riguarda i su citati interessi per Zirkzee, le cui difficoltà fin qui palesate potrebbero essere non sufficienti a giustificarne una separazione dai Red Devils già a gennaio, in caso di mancato approdo del giocatore scozzese.

Probabile ingerenze, invece, potrebbe avere l’approdo possibile di quest’ultimo al Barcellona sulla questione legata ad un possibile approdo di Lautaro Martinez tra le fila blaugrana.