Addio Dybala, incontro e svolta clamorosa: il giocatore ha deciso

Inizia a delinearsi con sempre maggior chiarezza la volontà dell’argentino: l’incontro con Ranieri dopo il Parma è stato decisivo

Alle volte, basta far parlare il campo. Che poi è l’unica cosa che conta anche per i tifosi. Grazie ad una prestazione da incorniciare, impreziosita da due gol – e sarebbero potuti essere tre se il giocatore non si fosse divorato il 6-0 solo soletto davanti a Suzuki- un assist e un rigore procurato, Paulo Dybala si è ripreso la Roma.

Il fuoriclasse argentino ha subito messo le cose in chiaro sin dalle battute iniziali del match col Parma, con un approccio da leader. Oltre che tecnico, perché quello lo è sempre stato, anche emotivo. Un qualcosa che non è passato inosservato agli occhi dell’attento Claudio Ranieri, che non l’ha tolto dal campo nemmeno a risultato ampiamente acquisito.

“C’è una Roma con Dybala e una Roma senza“, ha avuto modo poi di dire davanti ai giornalisti Sor Claudio dopo il match, allineandosi, per sua stessa ammissione, con quanto disse un certo José Mourinho parlando del peso della Joya nella rosa giallorossa. Proprio le parole del mister, a cui il giocatore ha dato un gran peso, potrebbero essere state decisive nel contribuire a schiarire i pensieri dell’argentino. Che sembra aver preso la sua decisione.

Dybala vuole restare: la soluzione al nodo ingaggio

Come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ nella sua edizione odierna, l’incontro avvenuto dopo la gara col Parma tra tecnico e calciatore hanno convinto quest’ultimo che un futuro alla Roma sia ancora possibile. Del resto non è una questione di soldi, non lo è mai stata. Altrimenti Paulo sarebbe volato in Arabia Saudita nello scorso agosto, o avrebbe accettato subito i 10 milioni netti annui proposti giusto qualche giorno fa dal Galatasaray. L’argentino vuole sentirsi importante, vuole essere al centro del progetto che sta prendendo forma e che prevede l’arrivo di un nuovo allenatore a luglio. Sempre con la benedizione di Ranieri, s’intende.

Mancano solo sei gare da almeno 45′ per far scattare il rinnovo automatico fino al 2026 con un ingaggio che diventerebbe di 8 milioni netti l’anno. Dal 1 al 15 gennaio del nuovo anno entra in vigore la famosa clausola d’uscita, valida per i club esteri, fissata a 12 milioni, ma il giocatore sembra avere le idee chiare.

Pur di restare in giallorosso Dybala è disposto, in accordo con la società, a spalmarsi l’ingaggio. Una mossa che sarebbe oltremodo gradita da Ghisolfi che, al di là delle dichiarazioni di rito, non ha ancora fatto alcun passo in tal senso. E che non ha neppure proposto di cancellare dall’accordo la famosa clausola: sarebbe un segnale ben preciso delle intenzioni del club capitolino.

Ma se la montagna non va da Maometto, quest’ultimo può andare alla montagna. Chiudendo il cerchio di una telenovela seguita con apprensione da tutto il popolo giallorosso. Tutti vogliono che Dybala resti alla Roma, compreso il diretto interessato.