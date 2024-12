Dal Milan alla Roma: cessione e colpo ‘principesco’

Intreccio di mercato tra il club giallorosso e il Milan: il gioiello può arrivare solo a fronte di una partenza eccellente

Rivali in campo, nella prossima sfida di San Siro del 29 dicembre, e contendenti sul mercato, Milan e Roma hanno estrema necessità di chiudere un 2024 non particolarmente felice – per usare un eufemismo – dal punto di vista dei risultati ottenuti.

Sebbene la posizione in classifica sia ben diversa – i rossoneri sono ottavi con 26 punti in 16 gare, dovendo recuperare la gara col Bologna, mentre la Roma si è appena riaffacciata nella parte sinistra della graduatoria coi suoi 19 punti in 17 match – la delusione è pressoché la stessa.

Partito con propositi di scudetto, il club meneghino deve già inseguire a ben 14 lunghezze di distanza dall’Atalanta capolista. E con una serie di agguerrite squadre che lo precedono in classifica. Inutile sottolineare come la situazione del club capitolino, dilaniato da continui cambi alla guida tecnica, non sia affatto migliore. La sfida del ‘Meazza‘ dirà molto sul mantenimento di quel minimo di ambizioni delle due compagini, chiamate (almeno nel caso della Roma) a salvare il salvabile dopo un girone d’andata da incubo.

Alcune soluzioni potrebbero però arrivare dal mercato: un terreno su cui i due club promettono scintille alla riapertura degli scambi. Si intravede all’orizzonte una lotta serrata per un gioiello già ammirato in Champions League.

Dal Principato alla Serie A: il gioiello fa sognare Roma e Milan

22 anni, talento da vendere, già decisivo in alcune gare di Champions League – valga per tutti il gol messo a segno contro il Barcellona nella prima giornata della ‘Phase League‘ – Maghnes Akliouche è uno dei gioielli del calcio europeo.

Già seguito con interesse dalla Juve, che ha perfino inviato degli osservatori per seguire le gesta del classe 2002 in giro per l’Europa, il mancino che ama giocare a piede invertito ha attirato l’interesse anche di Roma e Milan.

Il club rossonero negli ultimi giorni avrebbe intensificato i contatti per arrivare al calciatore già nel mercato di gennaio, ma i giallorossi, anche grazie alla pregressa conoscenza del profilo che il Ds Ghisolfi può vantare, non mollano la presa.

Il valore di mercato non è esattamente tra i più economici, ma la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni alletta non poco i due club italiani. In entrambi i casi serve però perfezionare una cessione se si vuole puntare al talento francese di origini algerine.

Come ‘suggerito’ da ‘La Gazzetta dello Sport’, i meneghini dovrebbero liberarsi di uno tra Okafor e Chukwueze se vogliono affondare il colpo. La Roma potrebbe invece pensare di liberare spazio salariale, e anche tecnico, cedendo uno tra Soulé e Baldanzi, che potrebbero avere poco spazio nel prosieguo della stagione nella nuova formula tattica trovata da Ranieri.