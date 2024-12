Arriva una rescissione e un colpo top secret per gennaio: dalla Roma c’è il via libere e l’affare si potrà concretizzare davvero a breve

Le prime mosse per la finestra invernale iniziano a prendere corpo e dei nomi fatti in queste settimane alcuni stanno trovando sistemazione. Ce n’è uno in particolare che potrebbe finire in Spagna già fra pochi giorni.

Di certo di innesti nella rosa della Roma nel mercato di gennaio dovranno esserne fatti diversi, come richiesto espressamente da Claudio Ranieri. I ruoli attenzionati sono sempre gli stessi, ovvero un centrale difensivo, un terzino destro e un attaccante di scorta. Ghisolfi è già a lavoro da settimane per cercare di capire quale possa essere la mossa giusta per rinforzare questa rosa e diversi nomi sono già usciti.

Uno di questi era Luiz Felipe, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver militato con la maglia della Lazio tra il 2017 e il 2022, prima di firmare con il Betis Siviglia per una stagione e poi trasferirsi alla corte dei sauditi dell’Al-Ittihad. Il centrale brasiliano è da un paio d’anni fuori dal calcio che conta, ma è un classe ’97 e ha ancora l’età per poter dire la sua in campionati importanti come la Serie A.

Niente Roma e via libera in Spagna: Luiz Felipe può firmare con il Betis Siviglia

Luiz Felipe, che possiede anche il passaporto italiano, era stato accostato alla Roma di Ranieri nelle scorse settimane, come uno dei possibili centrali rapidi da mettere in rosa a gennaio. Il suo stipendio in Arabia Saudita è ovviamente fuori portata per molti club europei, ma sembra esserci la volontà di rimettersi in discussione e provare a dire ancora la sua in palcoscenici che gli appartengono di più.

La Roma non è però in pole position per strapparlo all’Al-Ittihad, visto che un pensiero su di lui lo ha fatto la sua ex squadra, ovvero il Betis Siviglia (che lo acquistò dalla Lazio nel 2022). Secondo la stampa spagnola, benché i biancoverdi stiano seguendo anche altri profili per la difesa (come Mumin), il brasiliano potrebbe alla fine essere il nome giusto. Ciò significa che se Ghisolfi vorrà regalare a Ranieri un colpo per la retroguardia dovrà probabilmente guardare altrove.