Nuova panchina per Allegri: ‘regalo’ ufficiale e cifre da urlo

Il nome di Massimiliano Allegri continua ad essere alternativamente accostato a varie panchine: i numeri non mentono

Come tutti i disoccupati di lusso – innegabile, dato il suo pedigree, lo status di big assoluto – Massimiliano Allegri sta vagliando con calma tutte le opzioni disponibili sul suo tavolo. Il suo nome, complici le difficoltà di alcuni suoi colleghi, anche di club prestigiosi, è stato accostato alle più disparate panchine.

In uno dei tanti momenti difficili trascorsi nelle ultime settimane tra Paulo Fonseca e la dirigenza del Milan, non sono stati pochi coloro che hanno suggerito il tecnico toscano come profilo perfetto per risollevare le sorti della squadra. Spostandoci per un attimo – ma ci torneremo – in Inghilterra, la crisi dello United, le difficoltà di Everton e West Ham e perfino il supposto addio di Pep Guardiola al City, hanno scatenato una ridda di voci sull’immediato futuro dell’allievo prediletto di Giovanni Galeone.

In Italia, oltre che al Milan, il nome di Allegri è stato avvicinato con insistenza alla Roma in almeno tre differenti momenti di questa tormentata stagione. Dapprima a settembre, quando i Friedkin hanno deciso di liberarsi improvvisamente di Daniele De Rossi.

Poi dopo l’esonero di Ivan Juric, la cui avventura alla guida del club si è rivelata disastrosa. E poi per il futuro, come tecnico che entrerebbe in carica da luglio 2025, forte della volontà di Claudio Ranieri (prossimo consulente del club capitolino) di porre alla guida della Roma un allenatore italiano.

Allegri in Premier, i bookies ci credono: cifre ufficiali

Già visto a Londra nei giorni antecedenti e successivi a Tottenham-Roma di Europa League (match che Allegri ha seguito dalle tribune del ‘New White Hart Lane‘), l’ex allenatore della Juve starebbe studiando l’inglese in vista di un possibile incarico in qualche club della Premier League.

A tal proposito, il sito di scommesse ‘Bettingodds.com‘ ha stilato un aggiornamento su chi sarà il nuovo allenatore del West Ham, squadra che, sotto la guida di Julen Lopeteguei, sta faticando non poco per raggiungere quelle posizioni di classifica consone agli investimenti fatti.

I favoriti d’obbligo alla successione immediata di colui che Furlani ed Ibrahimovic avevano già scelto come tecnico del Milan prima di Fonseca – le sollevazioni di piazza dei tifosi portarono poi i due dirigenti a più miti consigli – sono Graham Potter e Michael Carrick. Nella short list troviamo anche allenatori del calibro di Edin Terzic, già accostato anch’egli alla Roma, e Sergio Conceiçao, ex tecnico del Porto.

Più in basso, ma in grande rimonta, ecco spuntare il nome di Allegri. Quotato a 21 volte la posta come nuovo manager degli Hammers. Chissà che, sotto l’albero, il livornese non trovi la proposta del club londinese. Tutto sommato, dicono i più maliziosi, sarebbe difficile, con l’ottima rosa a disposizione, fare peggio del collega spagnolo attualmente in carica.