Addio dopo Milan-Roma: offerta choc da 65 milioni

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione choc su una maxi-offerta che il top club è sul punto di formalizzare: addio a gennaio

Una crisi senza fine. Una macchina che sembrava apparentemente perfetta, e che aveva di fatto assorbito bene il grave infortunio del suo direttore d’orchestra, si è inceppata. In modo apparentemente irreversibile.

Lontano ben 14 punti – e con una gara in più – dalla capolista Liverpool, il Manchester City di Pep Guardiola rischia addirittura di non staccare il pass per la qualificazione alla prossima Champions League. Incapace di vincere anche in gare casalinghe che fino a due mesi fa avrebbe portato a casa con grande facilità – l’ultimo pareggio casalingo contro l’Everton ne è una dimostrazione lampante – la creatura del tecnico catalano è in clamorosa difficoltà.

Oltre a pensare necessariamente ad accorgimenti di natura tattica che possano consentire alla squadra di esprimere al meglio le proprie enormi potenzialità – ultimamente Guardiola ha ammesso di non aver trovato la soluzione ai problemi – una grossa mano può arrivare dal mercato.

Fortunatamente per gli Sky Blues, la sessione invernale di scambi sta per partire ufficialmente. Nel mirino dell’allenatore e del fido Ds Beguiristain è finito un calciatore che sta impressionando nel campionato italiano. Uno che, nonostante l’andamento altalenante della sua squadra, è sempre tra i migliori in campo. Oltre che quasi ‘insospettabile’ goleador.

Guardiola, All In su Reijnders: offerta da capogiro

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, Tijjani Reijnders sarebbe diventato il candidato numero uno alla sostituzione dell’insostituibile Rodri, il metronomo a cui abbiamo riferimento nell’incipit, la cui assenza – secondo molti addetti ai lavori – sarebbe la causa principale dei problemi lamentati dallo squadrone di Manchester.

I Cityzens sarebbero sul punto di formalizzare un’offerta da 65 milioni di euro per strappare il giocatore al Milan già nella finestra invernale di scambi. In lizza con l’atalantino Ederson per un ruolo che evidentemente, al netto di qualche problema fisico lamentato nelle scorse settimane, Mateo Kovacic non è in grado di interpretare al meglio, il giocatore olandese è diventato il preferito di Pep.

Proprio a ridosso dell’importante match di campionato contro la Roma di Claudio Ranieri – e prima di giocarsi le sue chances nella Supercoppa italiana, primo trofeo della stagione – il Milan potrebbe dover fare i conti con un’offerta che certamente è quantomeno degna di essere ascoltata. Una grana in più per Paulo Fonseca, che senza il suo miglior giocatore – rendimento alla mano – vedrebbe in salita il suo cammino verso le prestigiose posizioni di classifica ambìte dal club rossonero.