Dybala ribalta la Roma: 8 addii per il rinnovo

Calciomercato Roma, con la permanenza ormai certa di Dybala i Friedkin cercano di risparmiare in un altro modo. Tutti i possibili addii

Dybala rimane, ed è questa sicuramente la notizia della giornata. La Joya – come vi abbiamo spiegato prima – è pronto a mettere la firma sul rinnovo, magari anche fino al 2027 spalmando l’ingaggio. Insomma, tutti felici e contenti.

Ma questa permanenza stravolge quelli che sono i piani della Roma: se i Friedkin pensavano di cedere l’argentino per piazzare una plusvalenza e risparmiare uno stipendio importante, adesso dovranno cercare altre soluzioni. Sono diversi i possibili addii, sempre secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. E quello maggiormente indiziato a salutare in questo momento sembra proprio essere capitan Lorenzo Pellegrini. Ma non è l’unico.

Calciomercato Roma, addio anche a Pellegrini

La lista dei possibili partenti è bella lunga, lunghissima. Oltre a Pellegrini ci sono Cristante, Le Fée ed Hermoso. Tutti con la valigia in mano o quasi: se dovessero arrivare delle offerte saranno quasi sicuramente ceduti. Ma occhio anche a Zalewski, in scadenza di contratto, che potrebbe essere sistemato prima visto che di rinnovo non si è parlato. Magari con un piccolo indennizzo la Roma anche in questo caso piazzare una plusvalenza.

Celik, poi, ha qualche estimatore in Turchia, e quindi non è detto che rimanga (in quella zona del campo un innesto ci sarà sicuramente), ma anche Baldanzi vorrebbe giocare di più in questa squadra. Occhio, infine, anche alla posizione dentro la Roma di Soulé: l’argentino non è mai entrato completamente nel mondo giallorosso e può succedere che qualcuno si affacci per chiedere delle informazioni. Insomma, la rivoluzione è servita, seguendo anche i segnali che ha mandato Ranieri: contro il Parma nessun cambio, quelli sono gli undici titolari della Roma. Serve qualcuno all’altezza della situazione. E Ghisolfi è già a lavoro.