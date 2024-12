Lesione ai legamenti prima di Milan-Roma, UFFICIALE: salta anche il derby

A poche ore dal match di San Siro arriva la diagnosi sull’infortunio del calciatore: lo stop lo costringe a saltare anche il derby

Una tegola. Inaspettata, sebbene i tempi di recupero dall’infortunio subìto nel match del 2 dicembre scorso iniziassero ad insospettire un po’ tutti. A 25 giorni di distanza dall’uscita anticipata dal campo nella gara contro l’Atalanta, è arrivato finalmente il responso sulle condizioni del centrocampista.

La notizia è stata ufficializzata a 48 ore di distanza da Milan-Roma, delicatissimo match – per entrambe le compagini – che chiuderà un 2024 contraddittorio e, tutto sommato, deludente. Il problema fisico sofferto dal giocatore è più grave del previsto: si tratta di una lesione ai legamenti della caviglia, che comporterà uno stop più lungo del previsto.

Per un problema di questo tipo sarà infatti necessario aspettare due mesi prima di rivedere in campo il veterano, che di fatto ha perso tutto il mese di dicembre prima di capire la reale entità dell’infortunio.

Cristante, l’infortunio è serio: le parole di Ranieri

Già reduce da fastidi alla schiena che ne avevano giocoforza condizionato il rendimento nelle sue ultime, peraltro non brillantissime, uscite, Bryan Cristante dovrà ancora attendere prima di tornare ad allenarsi coi compagni.

Sull’operato dello staff medico giallorosso si è esposto in prima persona mister Ranieri, che nel corso della conferenza stampa all’antivigilia della gara del ‘Meazza’ si è espresso così.

“Su Cristante ho letto alcune critiche rivolte ai nostri dottori, ma voglio spezzare una lancia a loro favore, perché hanno fatto esattamente quello che il referto radiologico indicava. Abbiamo subito rimproverato chi doveva essere rimproverato e siamo corsi ai ripari“, le parole del mister.

Intanto si fanno le prime previsioni realistiche sul rientro in campo dell’ex Atalanta: sicura l’assenza per i match contro Milan, Lazio e Bologna. Forse, con un recupero-lampo, il calciatore potrebbe essere a disposizione per la gara contro il Genoa di metà gennaio.