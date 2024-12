Blitz prima di Roma-Lazio: riscrivono la chiusura dell’affare

La trattativa non è stata ancora definita e sta ponendo le premesse per un inserimento a sorpresa: dalla Roma alla Lazio, ecco cosa sta succedendo

La campagna trasferimenti invernali sta continuando a regalare spunti tutt’altro che banali. Non sono poche, infatti, le big che stanno provando a ritagliarsi spazi di manovra importanti con cui riuscire a raggiungere gli obiettivi da tempo inseriti nei rispettivi dossier. Il ‘rischio’ di incroci tutt’altro che banali è dunque assolutamente dietro l’angolo. Quanto sta succedendo sul fronte Fazzini, sotto questo punto di vista, ne è una testimonianza emblematica.

Il jolly dell’Empoli è infatti finito al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato. Sondato anche dalla Roma, è la Lazio il club maggiormente interessato all’acquisto del jolly italiano. Tuttavia, benché i dialoghi tra i due club continuino e la trattativa resti ancora in club, la fumata bianca non è ancora dietro l’angolo. Ecco perché i club già segnalati sulle tracce di Fazzini continuano a monitorare la situazione con interesse. Come riferito da Sky Sport, ad esempio, il Napoli ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire i margini di manovra. Una nuova richiesta di informazioni che, in realtà, sorprende fino ad un certo punto. Come rivelato in tempi non sospetti da asromalive.it, gli Azzurri erano assolutamente in lizza nella corsa a Fazzini, prima che la Lazio uscisse allo scoperto e guadagnasse un discreto vantaggio sulla concorrenza.

Calciomercato Roma, nuovi contatti del Napoli per Fazzini: Lazio avvisata

Vantaggio che, però, fino a questo momento non si è tradotto in un accordo totale propedeutica alla definizione della trattativa. Tra la richiesta dell’Empoli e la proposta messa sul piatto dalla Lazio, infatti, balla ancora una certa distanza. Motivo per il quale i nuovi contatti riallacciati dal Napoli sembrano essere molto più di una semplice manovra di disturbo.

Benché i biancocelesti continuino ad essere in vantaggio nella corsa a Fazzini, la partita per il classe ‘2003 continua ad essere aperta. Sotto questo punto di vista, in un modo o nell’altro le prossime ore contribuiranno a fare chiarezza. Lazio avanti per Fazzini, ma occhio alle sorprese: il Napoli non si è ancora dato per vinto…