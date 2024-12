Calciomercato Roma, intreccio bianconero e addio. La situazione è tutta in divenire. E gli arabi non mollano la presa. Lo scenario

Detto di El Shaarawy, al quale la Roma offrirà un’offerta di rinnovo per un anno a cifre inferiori, come anticipato prima c’è anche un altro calciatore giallorosso in scadenza di contratto che ancora non sa quale sarà il suo futuro.

Certo, quello che sembrava un addio sicuro – tra gennaio e l’estate – vale a dire Leandro Paredes, con l’avvento di Claudio Ranieri in panchina è diventato tutt’altro che certo. Il centrocampista argentino sta dimostrando di essere ancora in grado di fare la differenza in mezzo al campo e sta giocando con quella continuità che non c’era mai stata con Juric in panchina. Rinnoverà? Al momento è difficile saperlo, potrebbe succedere di tutto nel corso dei prossimi mesi. E le squadre che erano interessate a lui, il Boca Juniors su tutte, non sembrano aver mollato la presa. E oltre al club argentino, nel quale siamo sicuri prima o poi Paredes chiuderà la sua carriera, secondo quanto scritto da footmercato.net, ce n’è un altro pronto a mettere sul piatto un’offerta per strapparlo alla Roma.

Calciomercato Roma, gli arabi su Paredes

“Secondo le nostre informazioni, il centrocampista argentino potrebbe benissimo fare le valigie e il club saudita Al-Shabab, allenato dal tecnico turco Fatih Terim, ha spuntato il profilo dell’ex parigino. Dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain per l’AS Roma, Paredes è gradualmente uscito dalla rotazione romana con solo 9 presenze in campionato all’inizio della stagione. È molto popolare tra la leadership dell’Al-Shabab, ora rappresentata dalla leggenda Pavel Nedved”. Questo si legge sul sito citato prima, che prende in considerazione le presenze di Paredes in generale senza comunque tenere conto di quello che è il momento attuale del giocatore dentro la Roma.

Cosa riserverà il futuro al momento, come spiegato prima, non è dato a sapersi, ma sappiamo benissimo che un’offerta economicamente importante, per un giocatore che comunque è in scadenza, potrebbe mettere in crisi i giallorossi. Vedremo come andrà a finire.