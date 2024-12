Zirkzee subito alla Juve: Amorim l’ha già fatto fuori

Svolta decisiva nel futuro dell’attaccante olandese tanto caro a Thiago Motta: la decisione del collega spiana la strada al suo arrivo

14, 12, 54 e 11. E poi 33. No, non sono i numeri fortunati della Lotteria di Capodanno, né tantomeno la cinquina vincente di una tombola in famiglia. Sono i minuti passati sul terreno di gioco, nelle ultime 5 apparizioni in campionato, di Joshua Zirkzee, l’oggetto del desiderio della Juve per il mercato di gennaio.

L’attaccante olandese, che proprio sotto la guida di Thiago Motta è tornato ad essere quel campione di cui si erano già ammirate le potenzialità da giovanissimo nel Bayern Monaco, è ormai letteralmente ai ferri corti col tecnico Ruben Amorim. Il cui percorso allo United, peraltro, si sta rivelando a dir poco fallimentare.

Tre punti nelle ultime sei partite (la sola vittoria ottenuta in questo periodo è quella nello ‘strano’ derby contro il Manchester City, che conduceva 1-0 fino a 7′ dalla fine) è il bottino dell’ex allenatore dello Sporting CP in Premier. Un disastro. Condito oltretutto dal deterioramento dei rapporti con un big come Marcus Rashford, fuori dai convocati ormai da settimane, nonché dall’inopinata sterilità offensiva.

Le ultime 3 sconfitte, compresa quella di ieri sera in casa contro il Newcastle, sono arrivate senza nemmeno segnare. Sul banco degli imputati, oltre al tecnico, ci è finito anche l’ex Bologna. La decisione presa da Amorim al 33′ della sfida contro i Magpies è destinata però a lasciare il segno in tema di mercato.

Zirkzee-United, è finita: Juve pronta all’assalto

Non abbiamo detto ’33’ a caso, come se stessimo dal medico di famiglia per un controllo delle vie respiratorie. Tanti – anzi, pochi -sono infatti i minuti trascorsi in campo contro il Newcastle da Zirkzee, sostituito a sorpresa dal suo mister proprio quando c’era da recuperare i due gol con cui i bianconeri avevano indirizzato la gara nei primi 19 minuti di gioco.

Visibilmente contrariato per esser stato fatto fuori nel momento del bisogno – proprio nel match che gli aveva restituito la titolarità – l’olandese si è infilato il giaccone ed è fuggito negli spogliatoi senza restare in panchina coi compagni. Un chiaro segnale che la sua avventura in quel di Manchester potrebbe essere finita qui.

Ne è convinto anche Nicolò Schira, il giornalista esperto di mercato, che sostiene come la Juve abbia ripreso vigore, nella sua idea di regalare l’attaccante a Thiago Motta, da quanto accaduto ieri all’Old Trafford.

#Juventus are still at the window for Joshua #Zirkzee. His future at #ManchesterUnited is in doubt. If #ManUnited sign a new striker in January, the dutch could be sold and #Juve will try to sign him. Josh wouldn’t mind going back to Italy. #transfers #MUFC https://t.co/Yv7AHiAOgd — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 31, 2024

Se lo United, come appare ormai scontato, prenderà un nuovo giocatore per l’attacco nel mercato di gennaio, Giuntoli avrà sostanzialmente via libera per trattare l’arrivo di Zirkzee a Torino. Di fatto la strada è stata spianata proprio da Amorim e dalle sue scelte poco diplomatiche.