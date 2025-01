Dal Milan alla Juve: cash bianconero e nuovo bomber

Nuova destinazione per il nazionale francese, scaricato dal suo club: si fa sotto l’ambizioso club inglese, che vuole bruciare sul tempo Milan e Juve

95 milioni e tutto il peso della responsabilità sulle proprie spalle. E sempre quella scomoda etichetta di giocatore che, in una frazione di secondo, è passato dall’esser probabilmente ricordato come un eroe in patria, a calciatore che la coppa, quella maledetta coppa, ha iniziato ad indirizzarla dalle parti di Messi e compagni.

Se credete alle ‘sliding doors‘ che la vita pone innanzi agli inconsapevoli, in quel momento, protagonisti, la storia di Randal Kolo Muani merita di essere quanto meno citata. L’allora attaccante dell’Eintracht Francoforte ha avuto sul piede la ghiotta occasione per portare la sua Francia sul 4-3 nell’emozionante finale mondiale di Qatar 2022. Peccato che sulla strada del giovane attaccante si sia materializzata la figura del ‘Dibu’ Martinez – lui sì destinato ad esser ricordato come un eroe in Argentina – che con una parata d’altri tempi ha negato al francese la gioia di un gol che probabilmente avrebbe deciso l’esito della sfida a favore de ‘Les Bleus’.

Non è che non i ‘se’ e con i ‘ma’ che si fa però la storia, e così Kolo Muani è rimasto nell’anticamera della gloria, pieno di rimpianti e di incubi – in senso sportivo – per ciò che sarebbe potuto essere e non è stato. Il calciatore, di lì a pochi mesi, si sarebbe comunque consolato con l’oneroso trasferimento alla corte di Luis Enrique al PSG. Ricco contratto fino al 2028 e possibilità concreta, sebbene con una squadra di club, di imporsi in Francia. Ma anche stavolta il destino gli ha voltato le spalle.

Kolo Muani, irrompe l’Aston Villa: le big di Serie A al palo

L’avventura di Muani al PSG non sta andando secondo le aspettative del club francese e dello stesso attaccante. Spesso in panchina per volontà del tecnico asturiano, il calciatore è di fatto finito sul mercato, come confermato da recenti indiscrezioni riferite da Sky Sport.

Sul transalpino, nei mesi scorsi, si è fatto vivo anche il Milan, col successivo ma deciso inserimento della Juve, sempre a caccia di un bomber da affiancare, o alternativo, a Dusan Vlahovic.

Forte del cash incassato proprio dalla ‘Vecchia Signora’ per la cessione estiva di Douglas Luiz (ben 51,5 i milioni incassati dall’Aston Villa) il club di Birmingham si sarebbe fatto sotto con decisione nelle ultime ore col Ds parigino Campos per definire il passaggio di Muani alle dipendenze di Unai Emery.

A riferirlo è il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, che nello spiegare l’interesse degli inglesi per il francese, si è dimenticato di ricordare che nell’Aston Villa gioca un certo Dibu Martinez. Già, proprio lui. Chissà che faccia potrebbe fare Muani quando se lo ritroverà davanti in allenamento…