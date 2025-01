Frattesi alla Roma: divorzio immediato con l’Inter e la volontà del giocatore è quella di approdare nella Capitale. Ecco la situazione

Frattesi alla Roma, subito, a gennaio. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina quella che sembrava una suggestione di mercato potrebbe diventare qualcosa di reale. Qualcosa che potrebbe prendere forma nel corso di queste settimane. Sì, il calciomercato è ufficialmente partito e ovviamente ci sono delle possibilità. Per un po’ di motivi. Anche se, c’è da dirlo in anticipo, trovare l’incastro non è semplice.

Il giocatore vuole giocare di più. Lo sappiamo. E se l’anno scorso, al primo anno in nerazzurro, questo scenario poteva anche stargli bene visto il passaggio in un grande club, ora le cose sono cambiate: sempre dietro a Barella nelle gerarchie, anche Zielinski in alcune occasioni è stato preferito da Inzaghi. La soluzione Roma è quella che intriga di più il giocatore, sottolinea il quotidiano, perché Frattesi tornerebbe nel club nel quale è cresciuto e con il quale ha un rapporto speciale. Questo sono i propositi a favore, poi c’è anche dell’altro.

Frattesi alla Roma: la situazione

Intanto la valutazione: l’Inter a bilancio lo ha messo per 32milioni di euro quindi sotto quella cifra non si scende. Anzi, Marotta, potrebbe chiedere 40 milioni di euro per il cartellino, una somma che la Roma adesso non può investire. E allora ecco che ci potrebbe essere la strada del prestito che costringerebbe i nerazzurri a trovare comunque un sostituto per i prossimi sei mesi. La strada è evidentemente in salita, ma non così ripida come qualche tempo fa.

Nell’operazione ci potrebbe finire Pellegrini (del quale Ranieri ha parlato nell’intervista a La Gazzetta dello Sport), ma nonostante questo il colpo è difficile. A gennaio. Assai più probabile che tutto questo possa succedere a giugno se le cose non dovessero cambiare dentro l’Inter. E di scossoni tecnici all’orizzonte non ce ne stanno. Insomma, il ritorno di Frattesi alla Roma è più di un sogno, è una pista da seguire.