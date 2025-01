Friedkin ha scelto Allegri: la comunicazione è già arrivata

Non si placano le voci di mercato sul futuro del tecnico toscano: la famiglia Friedkin ha già mosso i primi passi concreti

AAA Cercasi grande allenatore in grado di condurre il club alle ambiziose mete prefissate dalla proprietà. L’annuncio, virtuale e ricalcante vecchi slogan fai-da-te dei privati cittadini, può essere tranquillamente condiviso da alcuni dei club più in vista del panorama europeo.

Al di là dei deludenti risultati – il tecnico portoghese sta facendo anche peggio del predecessore – il Manchester United ha ottemperato a suddetta necessità strappando, nel bel mezzo della stagione, Ruben Amorim allo Sporting CP. Lo stesso Milan, insoddisfatto da tempo degli altalenanti risultati ottenuti da Paulo Fonseca, ha virato su Sergio Conceiçao, il disoccupato di lusso ex Porto che sicuramente guiderà la squadra fino a giugno. Salvo poi eventualmente estendere il suo accordo per altre stagioni.

Nemmeno a dirlo, anche la Roma è tra i club che sono da tempo alla ricerca del profilo top a cui affidare le chiavi della squadra per il prossimo anno. Quello del rilancio vero e proprio. Quello in cui – al di là delle intatte possibilità di far ancora bene in Coppa Italia ed Europa League – la squadra giallorossa sarà chiamata a competere per i più alti traguardi.

La famiglia Friedkin è stata chiara al riguardo. Pur non esponendosi direttamente con dichiarazioni, ma delegando il proprio pensiero al fido Ghisolfi, la famiglia americana ha rinnovato il suo impegno per la costruzione di una Roma davvero competitiva. Nelle ultime settimane però gli imprenditori statunitensi hanno anche formalizzato ufficialmente l’acquisizione di oltre il 98% delle quote dell’Everton. L’altra ‘creatura’ della galassia Friedkin necessita anch’essa, guarda caso, di un allenatore di alto lignaggio a cui affidare la panchina.

Friedkin, pressing su Allegri: la risposta del tecnico

Come riportato dal sito inglese ‘TeamTalk.com‘, i proprietari del club capitolino avevano già corteggiato un certo Max Allegri – tra i nomi più in vista per il futuro della guida tecnica della Roma – come prestigioso nome con cui presentarsi alla ribalta una volta acquisito il controllo totale del club di Liverpool.

Già accostato al West Ham per via di una sua permanenza a Londra documentata anche dalla presenza sugli spalti del ‘Tottenham Hotspur Stadium‘ per il match della Roma in Europa League contro gli Spurs, il tecnico toscano è tra i più desiderati da tutti coloro che pensano, già da ora o al massimo a giugno, che con lui la propria squadra possa rendere al meglio.

Ad ogni modo, riferisce il portale, sarebbe già arrivata la risposta di Allegri a proposito di un suo eventuale approdo in corsa ai Toffees. L’allenatore livornese al momento continua ad esser coerente con l’anno sabbatico che ha deciso di ‘imporsi’. Nessun incarico in corsa, ma paziente attesa per prendere le redini del suo nuovo club a partire dal prossimo luglio.