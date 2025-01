Dal Milan alla Roma: torna in Italia dopo sei mesi | ASRL

Il calciomercato di gennaio si avvicina, giallorossi e rossoneri sono destinati ad incrociarsi di nuovo

Mancano sempre meno ore al derby contro la Lazio e l’attenzione dei tifosi della Roma è rivolta quasi esclusivamente alla stracittadina, fondamentale sia per ristabilire il primato capitolino, sia per mettere in cascina punti importanti e risollevare almeno parzialmente una classifica a dir poco disastrosa. In piena sessione di calciomercato, invece, la dirigenza non può assolutamente permettersi di concentrarsi esclusivamente sulle vicende di campo e sta studiando diverse opzioni per rinforzare la rosa.

Florent Ghisolfi e il suo staff hanno già da tempo ricevuto le line guida da seguire da Claudio Ranieri, che ha chiesto un esterno, un braccetto difensivo e un attaccante che svolga le funzioni di vice Dovbylk o di suo partner in alcune occasioni. Per quanto riguarda la fascia, nei giorni scorsi abbiamo redatto un riepilogo dettagliato sulla situazione. Per l’attacco, il cerchio si stringerà soprattutto nel momento in cui gli interessamenti di Cagliari, Empoli e Venezia per Eldor Shomurodov si trasformeranno in offerte reali, mentre con la scelta definitiva della difesa a tre, il reperimento di un nuovo centrale è divenuto prioritario.

Calciomercato Roma, sfida al Milan per l’ex nerazzurro

Dopo la prima offerta per Marco Di Cesare rifiutata dal Racing, la Roma ha continuato a cercare rinforzi difensivi. Come segnalato anche da Calciomercato.it, i contatti con il Las Palmas per Mika Marmol non si sono mai interrotti. Difensore centrale e terzino sinistro, il 23enne mancino rappresenta tuttavia più un eventuale sostituto di Mario Hermoso, che piace in Spagna, in Inghilterra e al Fenerbahçe. Per il ruolo di vice Mancini, spesso occupato dal fuori ruolo Celik, ci sono diversi dossier che sono finiti sulle scrivanie di Trigoria.

Tra questi, secondo quanto appreso da Asromalive.it, c’è anche quello di Memeh Caleb Okoli. Acquistato in estate dal Leicester per 14 milioni di euro, l’ex Atalanta è finito un po’ ai margini e la sua avventura nelle Foxes può terminare già dopo sei mesi. Quella giallorossa non è stata, tuttavia, l’unica squadra informata della possibile partenza del 23enne, segnalato anche a Milan, Napoli, Bologna e Parma. La Roma, per ora, ha preso nota, ma proverà ad affondare il colpo solamente in presenza di condizioni davvero vantaggiose.