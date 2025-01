Formazioni ufficiali Roma-Lazio, sorpresa Pellegrini: Ranieri stravolge tutto

Ufficiali le scelte di Ranieri e Baroni per l’attesissima stracittadina di Roma: nessuna novità rispetto alle previsioni della vigilia

Ci siamo. È tutto pronto per il primo Derby della stagione 2024/25, ultima gara del girone d’andata e partita che inaugura il nuovo anno per le due formazioni romane. Raramente, in passato, si era arrivati al match più atteso dai tifosi con i biancocelesti avanti addirittura di 15 punti in classifica: inevitabile il gap considerando il disastroso avvio dei stagioni dei giallorossi e il contestuale ottimo cammino dei rivali cittadini.

Sebbene la squadra di Claudio Ranieri abbia sostanzialmente bisogno di un solo risultato – la vittoria – per sperare di risalire in fretta la china della classifica, l’impresa si preannuncia non facile. Per gli amanti della cabala, e della scaramanzia, la cosa positiva è che gli ospiti arrivano al Derby assolutamente da favoriti, come del resto recita la classifica. Chissà se l’undici di Baroni riuscirà a reggere la pressione data dai favori del pronostico, spesso rivelatisi controproducenti ai fini del risultato finale.

Smentendo quanto circolato nei giorni precedenti la sfida, il tecnico testaccino ha voluto stupire con un colpo ad effetto. Solo parzialmente anticipato dalle dichiarazioni dei giorni scorsi, che parevano essere più pronunciate per spronare il calciatore che per affidarsi a lui nella gara clou della sua terza avventura alla Roma.

Ranieri infatti, pur non rinunciando al 3-4-2-1 già proposoto in quasi tutte le sue precedenti uscite, si affida a Lorenzo Pellegrini dal primo minuto, rinunciando contestualmente sia a Pisilli che ad El Shaarawy, in lizza per un posto. Sulla sponda laziale, nessuna sorpresa invece: in campo il solito 4-3-3 con Zaccagni, Castellanos e Isaksen nel tridente offensivo.

Roma-Lazio, le scelte di Ranieri e Baroni: Pellegrini in campo!

I giallorossi devono fare a meno degli indisponibili Celik e Cristante, mentre i biancocelesti rinunciano a Vecino e Patric, col grande ex Pedro e Noslin recuperati almeno per la panchina, così come l’acciaccato Lazzari.

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Lazio, il derby della Capitale che vedrà il fischio d’inizio alle ore 20:45.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini (C), Angelino; Dybala, Dovbyk

Allenatore: Ranieri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni

Allenatore: Baroni