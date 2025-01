La Roma pesca in Serie A: sostituto già scelto | ASRL

Il calciomercato di gennaio è iniziato e la dirigenza romanista deve accelerare per accontentare Claudio Ranieri il prima possibile

Il grande giorno è arrivato: questa sera alle 20.45 la Roma affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico nel primo derby stagionale. Una sfida storicamente importante, ma che mai come quest’anno può rappresentare un’occasione di parziale riscatto per i giallorossi, protagonisti di una prima parte di stagione davvero horror. Per la stracittadina della Capitale, Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Bryan Cristante, Zeki Celik e Mathew Ryan.

Come è ovvio che sia, le attenzioni di tutte i tifosi sono rivolte alla partita di questa sera, ma le notizie e i colloqui di calciomercato proseguono senza soluzione di continuità. Iniziata da pochi giorni, la campagna trasferimenti di gennaio si concluderà il 3 febbraio e Florent Ghisolfi ha ormai meno di un mese di tempo per regalare al tecnico testaccino i rinforzi necessari per colmare le lacune di una rosa a dir poco incompleta e deficitaria, soprattutto in alcune posizioni del campo.

Calciomercato Roma, doppio intreccio con la Fiorentina

Uno dei reparti maggiormente scoperto è sicuramente quello della difesa, sia nella batteria dei centrali, vista la conferma ormai definitiva della difesa a tre, sia in quella degli esterni. A sinistra, Samuel Dahl non ha sin qui superato l’impatto con il calcio italiano e non sembra un’alternativa credibile ad Angeliño. A destra, la situazione è ancora peggiore vista la discontinuità di Celik e le difficolta tattiche di Saud Abdulhamid. Non a caso, già da tempo la dirigenza capitolina ha avviato il casting per un esterno destro, come ampiamente ricordato nel nostro recente report.

Utilizzato come quinto di destra nelle ultime partite, Alexis Saelemaekers ha fatto vedere ottime cose, ma reperire una valida alternativa resta una priorità assoluta. Negli ultimi giorni sono arrivate conferme sul ritorno di fiamma per Kayode anticipato circa un mese fa. L’esterno della Fiorentina resta in uscita e piace anche in Premier League, ma non è l’unico profilo di Serie A in orbita giallorossa. In scadenza il 30 giugno del 2025, Woyo Coulibaly secondo quanto appreso da Asromalive.it è stato segnalato a Trigoria. Il club ha preso nota, ma attualmente il nome dell’esterno del Parma non è in cima alla lista delle preferenze, mentre è uno dei primi nomi individuati dalla Viola come potenziale sostituto di Kayode. Occhio, dunque, al possibile doppio intreccio sull’asse Firenze-Roma.