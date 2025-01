Nuovo allenatore, Dybala e Frattesi: Ghisolfi dice tutto e fissa la priorità

Intervenuto come di consueto nell’immediato pre-partita, il Ds giallorosso ha svelato le strategie di mercato della società

Sempre più loquace. Sempre più presente. E sempre più rivelatore dei piani della Roma, di una Roma che si sta affidando a lui, col consenso dei Friedkin, per fare quel cambio di rotta atteso da inizio stagione.

Intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio del Derby, il dirigente transalpino ha parlato di calciomercato non solo con riferimento alla voci in uscita/entrata a gennaio, ma con considerazioni di più ampio respiro. E sorprendenti, aggiungiamo.

A tutto Ghisolfi: da Dybala a Frattesi a….Ranieri

“Lorenzo è il nostro capitano, è un figlio di Roma, spero che questa sera giocherà una grande partita e guiderà la squadra alla vittoria“, ha esordito Ghisolfi sulla scelta di Ranieri di schierare dal primo minuto il numero 7.

“Addio Dybala? Parliamo con lui e con il procuratore. Siamo allineati. Anche per lui è una partita importante e spero che farà vivere emozioni ai nostri tifosi. Su Frattesi dico che non voglio commentare le voci di mercato, ancora di più questa sera. Frattesi è un buon giocatore, anche lui è un figlio di Roma, ma questa sera la partita è più importante“, ha aggiunto.

Infine, le parole su Ranieri e su una sua ipotetica e clamorosa permanenza sulla panchina giallorossa anche nel prossimo anno.

Alla domanda ben precisa ‘Non c’è il rischio che Ranieri ci prenda gusto e voglia continuare l’anno prossimo?‘, Ghisolfi ha risposto così: “Lo spero (ride, ndr). Non mi piace parlare di altri allenatori oggi, lui sta facendo un grande lavoro e per me è una fortuna incredibile lavorare con lui. Spero che questa sera sarà ispirato“, ha concluso.