Pellegrini saluta la Roma: c’è già la data

Pellegrini saluta la Roma: nel giorno del derby il capitano potrebbe avvicinarsi all’addio. Ecco le ultime sul futuro

Nemmeno oggi Lorenzo Pellegrini scenderà in campo dal primo minuto. Nemmeno nel derby il capitano sarà titolare. Ranieri ha detto chiaramente che il suo è un problema mentale, dovuto alle critiche e alle pressioni che non riesce a farsi scivolare addosso. Un problema, che non gli permette di essere al massimo.

E in tutto questo l’addio sembra essere sempre più vicino. Oltre all’Inter – che al momento appare leggermente dietro – si sta facendo molto forte il pressing del Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri potrebbero prendere il centrocampista e lanciare la volata scudetto. La vittoria di Firenze merita un regalo da parte di De Laurentiis che annusa la possibilità di tornare a vincere dopo un solo anno. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, inoltre, parla anche di un’altra cosa. Non c’è solo la pressione azzurra, ma anche Pellegrini dal proprio canto starebbe facendo la sua parte.

Pellegrini saluta la Roma: decisiva la prossima settimana

Lorenzo si starebbe informando con i suoi ex compagni di squadra della situazione a Napoli. E ce ne sono diversi: da Spinazzola, passando per Lukaku e chiudendo con Juan Jesus. Gente che Pellegrini conosce bene e che forse sta pure spingendo per questa operazione di mercato così importante.

Il giornale sottolinea che la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per chiudere l’operazione. Una cosa, questa, anticipata da noi qualche giorno fa. Sembrava destinato in nerazzurro Pellegrini, e invece il Napoli non ha mai mollato la presa e adesso potrebbe andare a dama. In ogni caso, settimana prossima, in una maniera o nell’altra, questa cosa si potrebbe chiudere. Un addio è davvero dietro l’angolo.