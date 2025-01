Salah a costo zero: la Juventus ritorna a sognare

Le ultime dichiarazioni shock del fuoriclasse egiziano riaprono le porte ad un possibile arrivo a Torino del giocatore: la Juve sogna

Già avevano destato scalpore le dichiarazioni di novembre, quelle in cui Momo Salah, assoluto protagonista dell’incredibile stagione finora disputata dal Liverpool, aveva detto chiaramente di non aver ricevuto alcuna proposta per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2025.

Assieme ad altri due colossi dell’undici titolare di Arne Slot (parliamo di Trent Alexander-Arnold e di Virgil van Dijk, già leader tecnici ed emotivi anche nell’epopea di Jurgen Klopp) l’egiziano ex Roma è ormai ad un passo dal diventare ufficialmente uno dei free agent più ambìti sul mercato. In realtà lo è da diverse settimane, per lo meno dalla scorsa estate, quando si era ormai capito che qualcosa, tra la dirigenza dei Reds e l’entourage dell’attaccante, si era evidentemente rotto.

La conferma è arrivata proprio alla vigilia dell’attesa sfida contro i rivali di sempre del Manchester United, nel corso di un’intervista che il giocatore ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport UK.

“Mi chiedi se questa è la mia ultima stagione a Liverpool? Finora, sì. Sono gli ultimi sei mesi. Non ci sono progressi lì. Siamo lontani da qualsiasi progresso. Quindi, dobbiamo solo aspettare e vedere. Spero di poter vincere il titolo coi Reds quest’anno“, le inequivocabili parole del fenomenale attaccante.

Salah addio, la Juve sogna ad occhi aperti: occhio al PSG…

Con l’addio alla gloriosa maglia dei Reds che sembra ormai solo una formalità, riprendono vita le speranze di tutti quei club che sognano l’affare dell’anno: Salah gratis. Salah a costo zero. In Italia Inter e Juve si erano già affacciate con interesse sul nordafricano, sebbene negli ultimi giorni i nerazzurri si siano alquanto defilati sulla questione. Ma Giuntoli no. I bianconeri restano vigili, consapevoli che dovranno battere una concorrenza che in termini economici non teme rivali.

Come riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, assieme alla ‘Vecchia Signora‘ ci sono anche PSG e Al Hilal in lizza per il tesseramento del prolifico attaccante. Sebbene la piazza bianconera già sogni un colpo che cambierebbe in meglio, e di parecchio, la produzione offensiva della squadra, l’affare resta di difficile realizzazione.

Oltre alle bellicose intenzioni dei qatarioti (Al-Khelaifi, patron del PSG) e dei sauditi della Saudi Pro League, l’ostacolo potrebbe derivare proprio dall’impossibilità, per il bilancio bianconero, di accontentare le presumibilmente esose richieste economiche del calciatore. A cui le rivali nella lotta di mercato hanno già proposto ingaggi faraonici. Che la Juve, con la nuova politica, non può davvero permettersi.