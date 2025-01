Addio Roma, trovata la formula: 15 milioni per i Friedkin

Indiscrezioni a dir poco contrastanti sul futuro dell’attaccante conteso da Roma e Torino: spunta un indizio decisivo

Quello che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato certamente un weekend a due facce per la famiglia Friedkin. Dopo aver incassato la delusione per la sconfitta dell’Everton sul campo del Bournemouth, gli imprenditori americani hanno gioito, poche ore fa, per l’importantissimo successo nel derby della Roma, la loro prima ‘creatura’ in àmbito calcistico.

Se nella Capitale, complice appunto l’affermazione nella stracittadina, si respira ora un clima più sereno, di grande fiducia per il prosieguo della stagione, altrettanto non può dirsi per la parte blu di Liverpool. Zero punti con zero gol fatti nelle ultime due uscite in Premier hanno fatto ripiombare i Toffees nelle zone pericolosissime della classifica.

Nella gara del sabato contro le ‘Cherries‘ si è rivisto in campo, dopo i 15’ infruttuosi minuti accumulati nella precedente gara contro il Nottingham Forest, anche l’attaccante oggetto del desiderio di Roma e Torino. 9′ sul terreno di gioco per l’ex bianconero, che non è riuscito ad incidere sull’andamento del match complice anche il tardivo ingresso.

Sul futuro del bomber sono sempre molto vive le indiscrezioni di mercato. Se da una parte ‘Il Messaggero‘ in edicola nel giorno dell’Epifania riferisce di una Roma che, forte della corsia preferenziale rappresentata proprio dalla comune proprietà con l’Everton, sarebbe in pole per l’arrivo del calciatore a gennaio, da Torino spunta un retroscena. Che cambia radicalmente lo stato delle cose.

Beto in volo verso Torino: galeotta fu la foto

Il quotidiano ‘Tuttosport‘, a margine del racconto dell’ennesima domenica deludente per i tifosi granata dopo lo scialbo pareggio casalingo col Parma (la contestazione verso Urbano Cairo è civile ma continua), riporta infatti dei decisivi passi avanti della dirigenza del Toro per portare Beto Betuncal nel capoluogo piemontese.

L’ex Udinese, nella lista dei cedibili anche per i nuovi proprietari del club, è stato avvistato all’aeroporto di Manchester per volare in Italia. Destinazione Torino. Il tutto è stato documentato con una foto in bella evidenza sul profilo social di un tifoso che ha riconosciuto il portoghese allo scalo della città inglese.

Il giornale riporta anche degli enormi passi avanti fati dal Ds Vagnati nell’affare che riporterebbe il bomber in Italia. L’accordo con l’Everton – un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni al verificarsi di determinate condizioni – è sempre più vicino.

Stretto dalla necessità di trovare un degno sostituto a quel Duvàn Zapata disgraziatamente e gravemente infortunatosi nella gara di San Siro contro l’Inter dello scorso 5 ottobre, il Toro avrebbe accelerato in modo forse decisivo per chiudere il colpo.