Vendetta Guardiola, Juve travolta: l’Epifania lo porta via

L’indiscrezione lanciata dall’esperto di mercato mette in allerta il club bianconero: la vendetta del guru è servita

Quando si sono incontrati, l’11 dicembre scorso, nel match di Champions valido per la sesta giornata della ‘Phase League’, Juventus e Manchester City erano chiamati a dare un segnale non solo sul loro stato di forma, ma anche sulla conferma delle credenziali per poter lottare fino a fine stagione per i massimi traguardi.

La convincente vittoria della ‘Vecchia Signora’ era sembrata ai più la gara della svolta: un modo per scrollarsi di dosso le pressioni e lanciarsi veramente, in modo diretto, all’inseguimento delle squadre che la precedevano in classifica. Attanagliata da dubbi di natura tattica e anche caratteriale – come ben evidenziato nella sconfitta patita in Supercoppa per mano del Milan – la Juve ha continuato a manifestare un pericoloso gap rispetto alle migliori compagini della Serie A.

Da quel giorno i bianconeri hanno vinto una sola gara in campionato – e con fatica – a casa del disastrato Monza: il distacco dalle prime della classe è così aumentato, alimentando sempre più dubbi sul lavoro di Thiago Motta. Dal canto suo il City, in preda ad una crisi di gioco e risultati sconosciuta nell’era Guardiola, ci ha messo un po’ per risollevarsi dalla sconfitta. In questo caso però, sebbene in grave ritardo, il trend è positivo: sei punti nelle ultime due gare di Premier per la banda Guardiola, che pare essersi messo alle spalle il periodo più nero.

Proprio nel match europeo dell’Allianz Stadium, il tecnico catalano ha potuto vedere da vicino un giovane calciatore sul quale, stando alle recenti indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato Graeme Bailey, sarebbe finito nell’orbita dell’allenatore.

Offerta in arrivo, Guardiola vuole Savona: Juve in ansia

Nel mirino dell’apprezzato manager degli ‘Sky Blues‘ è infatti finito Nicolò Savona, uno dei giovani gioielli del vivaio lanciati in prima squadra dal tecnico oriundo. Gradita sorpresa di una stagione fin qui al di sotto delle aspettative per il club bianconero, il classe 2003 ha impressionato per la sicurezza e la personalità mostrate quando è stato chiamato in causa. E le occasioni, come dimostra lo score personale, non sono certo mancate.

Solo relativamente al campionato, il nativo di Aosta ha calcato il terreno di gioco per ben 1030′, partendo titolare in 11 delle 18 gare disputate finora dalla Juve in Serie A.

Alle prese con una fase difensiva che ha fatto acqua da tutte le parti nelle ultime settimane, Guardiola ritiene che il difensore bianconero possa essere eccome utile alla causa. Anche perché, nel ruolo di terzino destro, il promettente ma ancora acerbo Rico Lewis ha fatto enorme fatica nelle scorse settimane.