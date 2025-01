Addio Roma, vola in Champions: ha già scelto il nuovo club

Già accreditato di un addio anticipato a gennaio, il calciatore ha già deciso la sua nuova destinazione: la vetrina Champions fa gola

6 presenze. Di cui 4 da titolare. Di cui 2 sotto la guida tecnica di Daniele De Rossi, il primo dei tre allenatori succedutisi sulla panchina della Roma in questa tormentata annata. Ma soprattutto solo 62′ in campo da quando Sir Claudio ha preso le redini della compagine capitolina. Una prestazione scialba, quella messa in campo in quel di Como, nella partita peggiore della pur positiva gestione del 73enne tecnico testaccino.

Un’occasione non sfruttata a dovere, complice la giornata non troppo brillante – per usare un eufemismo – della squadra: questo ha rappresentato la trasferta in terra lombarda per il centrocampista, arrivato la scorsa estate per diretta volontà del Ds Florent Ghisolfi, che lo conosceva molto bene per via della sua militanza nel campionato francese.

Con le posizioni di centrocampo ormai cristallizzate – la coppia Paredes-Koné non si tocca – appare davvero difficile che Enzo Le Fèe possa trovar spazio nelle rotazioni dell’allenatore giallorosso. Praticamente impossibile se il modulo di partenza fosse sempre il 3-4-2-1. Qualche speranza in più potrebbe risiedere nella possibilità che Ranieri torni ad adottare, come già fatto in talune occasioni, il 3-5-2, sistema di gioco che potrebbe veder agire l’ex Rennes nella posizione di mezzala, sempre in compagnia dell’intoccabile duo franco-argentino.

Anche in questo caso però, la concorrenza del redivivo Lorenzo Pellegrini e di un certo Nicolò Pisilli – per non parlare di Bryan Cristante, quando tornerà a disposizione – di fatto chiude le porte ad una sua risalita nelle gerarchie della linea mediana. Inevitabili, dunque, le voci di un’imminente cessione, magari in prestito, da concludere già nella sessione invernale di scambi.

Le Fèe, decisione presa: doppia calamita per l’addio

Nonostante l’insistenza dei rumors che lo avrebbero voluto in procinto di accordarsi col Real Betis per un approdo in Spagna, il futuro del giocatore transalpino appare ancora tutto da decidere. Si è recentemente manifestato anche il Sunderland, militante nella Serie B inglese, guidato dal suo ex tecnico al Lorient Régis Le Bris, ma nelle ultime ore si starebbe facendo concreta una pista assai gradita al ragazzo. Per due motivi non trascurabili.

Il Lille, club da sempre foriero di grandi talenti, quasi tutti approdati in Italia a peso d’oro (da Leao ad Osimhen passando per Mike Maignan), stavolta compra. O comunque si materializza non solo per ascoltare, e finora respingere, gli assalti su Jonathan David, ma anche per pescare dalla nostra Serie A.

Un ritorno in patria, unito alla possibilità di disputare la Champions League – il club transalpino al momento sarebbe addirittura promosso agli ottavi senza passare dai Playoff – sta ingolosendo non poco il calciatore giallorosso. Che ha designato il club rossoblù-bianco come prima scelta per il suo immediato futuro.