Calciomercato Roma, clausola salva-Ghisolfi: ha detto sì al trasferimento

Importante novità nella trattativa che dovrebbe vedere la partenza del pupillo del Ds già a gennaio: la clausola cambia tutto

Per qualcuno è il manifesto della discutibile campagna acquisti portata avanti la scorsa estate. Per altri si tratterebbe di una serie di coincidenze sfortunate che hanno influito sulla resa del calciatore, finito ormai ai margini delle rotazioni di mister Ranieri.

Certamente il centrocampista non si è giovato dei tre cambi alla guida tecnica del club capitolino, fosse non altro perché col primo dei tre allenatori, Daniele De Rossi, era partito titolare nelle prime due uscite stagionali. Salvo poi accusare un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese.

Tornato a disposizione, il 24enne francese ha fatto i conti con le scelte di Ivan Juric, nel frattempo chiamato al timone del club dopo il discutibile allontanamento di DDR. Qualche apparizione (spiccano i 90′ in campo nel match casalingo contro il Torino), e via con un’altra rivoluzione tattica: è arrivato Ranieri, ed Enzo Le Fèe è praticamente sparito dal terreno di gioco.

62′ di gioco in quel di Como, nella peggior partita, almeno finora, della gestione del tecnico testaccino: questo il magro bottino del francese dall’avvento di Sir Claudio. Con la coppia di centrocampo Paredes-Koné ormai consolidata, l’ex Rennes non ha trovato spazio nemmeno quando la squadra si è schierata col 3-5-2.

Scavalcato da Pisilli e Pellegrini nel ruolo di mezzala, il transalpino è diventato chiaramente un esubero tecnico. Si sono spalancate le porte per un suo addio a gennaio, con almeno due club fortemente interessati al suo acquisto.

Le Fèe, c’è l’affondo del Sunderland: la clausola cambia tutto

Se ancor prima dell’apertura della finestra di mercato si era materializzato il gradimento del Real Betis sul centrocampista, la situazione è cambiata con l’entrata in scena del Sunderland. I ‘Black Cats’ – una delle nobili decadute del calcio inglese, militante in Championship – hanno aumentato il pressing sul giocatore negli ultimi giorni.

Sebbene potrebbe essere non troppo lusinghiero, per il francese, scendere di categoria nella seconda parte di stagione, due fattori potrebbero concorrere alla felice conclusione dell’affare tra la Roma e il club britannico.

Da una parte c’è la presenza, sulla panchina della squadra inglese, di Régis Le Bris, già mentore di Le Fèe nella comune esperienza al Lorient. E poi c’è la nuova proposta del Sunderland sulla modalità di acquisto del calciatore.

Il #Sunderland sta aumentando il pressing per Enzo #LeFee dopo la rottura con il Betis. Gli inglesi offrono all’#ASRoma un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di promozione in Premier. Dopo l’iniziale no ora il giocatore ha aperto. Si tratta@tempoweb pic.twitter.com/GAbbi2wpm1 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 8, 2025

Come riferito dal giornalista de ‘Il Tempo‘ Filippo Biafora, gli inglesi vorrebbero chiudere per un prestito con l’inserimento di una clausola che prevede l’obbligo di riscatto in caso di promozione in Premier del club. Uno scenario tutt’altro che impossibile, vista la posizione di classifica del Sunderland, attualmente quarto ad un solo punto dall’ascesa diretta al piano di sopra.

Il Ds giallorosso Ghisolfi potrebbe dunque salvarsi in ‘calcio d’angolo’. Proprio lui che aveva voluto fortemente il calciatore pagandolo ben 23 milioni di euro, potrebbe parzialmente rientrare di un investimento finora errato liberandosi dello stesso dopo appena 6 mesi. Un colpo di fortuna quasi inaspettato.