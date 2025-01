Frattesi alla Juve: doppio addio e Roma fatta fuori

Improvvisa offensiva della ‘Vecchia Signora’ per il centrocampista già nel mirino della Roma: la strategia di Giuntoli

Il destino, cinico e beffardo, si è compiuto in quel di Riyadh, teatro della Supercoppa italiana che nel suo ultimo atto ha visto di fronte Inter e Milan in un derby dall’epilogo incredibile. Già in vantaggio di due reti dopo 48′ di gioco, i nerazzurri hanno subìto la rimonta dei rivali cittadini, concretizzatasi con i gol di Theo Hernandez, Christian Pulisic e Tammy Abraham.

Il gol dell’ex Roma, arrivato a recupero ormai quasi scaduto, era stato però preceduto da una colossale occasione capitata sui piedi di Davide Frattesi, la riserva di lusso che Simone Inzaghi aveva fatto entrare all’84esimo al posto di Nicolò Barella.

Già insoddisfatto – un mal di pancia che l’ex Sassuolo si porta dietro dallo scorso anno – per un impiego non in linea con le sue aspettative, Frattesi ha avuto la grande chance di lasciare il segno. Indirizzando la gara a favore della Beneamata quando sul cronometro mancavano appena 5′, recupero compreso.

Se il classe ’99 avesse segnato, avrebbe probabilmente anche rafforzato il suo status in seno alla gerarchia del tecnico piacentino. Nulla da fare. Occasione gettata via, con contestuale delusione da parte del centrocampista ed una qual certa irritazione da parte del club nerazzurro.

Pur avendo stabilito, forse in modo un po’ provocatorio, un prezzo d’uscita dall’Inter pari a 45-50 milioni, pare ormai certo che Marotta stia valutando più che seriamente l’idea di cedere il calciatore. Su cui l’interesse della Roma è sempre più concreto. Attenzione però all’avanzata della Juve, ‘storica’ estimatrice di Frattesi ed intenzionata a tornare alla carica quanto prima.

Frattesi, la Juve fa sul serio: la strategia di Giuntoli

Come da indiscrezioni riportate da Calciomercato.it, sul calciatore romano, seguito con interesse anche da Tottenham e Napoli, la Juve resta vigile. Pronta a sferrare l’attacco decisivo grazie ad una strategia che innanzitutto prevede il liberarsi di due centrocampisti non troppo considerati – per usare un eufemismo – dal tecnico Thiago Motta.

Se nei programmi del dirigente bianconero ex Napoli c’era già l’intenzione di disfarsi di Nicolò Fagioli, Giuntoli potrebbe aggiungere un altro nome alla lista dei giocatori in partenza a gennaio. Si tratta di Douglas Luiz, per il quale i bianconeri lavorano ad una cessione in prestito ma con obbligo di riscatto.

Questo consentirebbe alla ‘Vecchia Signora‘ di reperire, senza stressare troppo le casse societarie, i fondi necessari per soddisfare le richieste della grande rivale storica. Magari, sebbene possiamo immaginare quanto sia riluttante l’Inter a cedere Frattesi proprio alla Juve, si potrebbe arrivare ad un compromesso: 40 milioni sull’unghia potrebbero bastare. Con buona pace anche della Roma, che al momento, su queste cifre e senza contropartite tecniche, non può permettersi voli pindarici.