Juventus, Zirkzee ha risposto: sostituto già pronto

Continua la caccia dei bianconeri all’attaccante destinato ad affiancare Dusan Vlahovic: il pupillo di Thiago Motta ha già deciso

Tornata con le ossa rotte dalla traumatica esperienza della Supercoppa italiana – la delusione è stata solo mitigata dalla consapevolezza di aver perso contro una squadra capace poi di segnare tre gol all’Inter in 40 minuti in finale – la Juventus si rituffa sul campionato senza perdere di vista il mercato.

La necessità di acquistare almeno due difensori, nonché l’impellenza di inserire in rosa un altro attaccante che possa essere alternativo a Dusan Vlahovic – o complementare, a seconda dello schieramento tattico di Thiago Motta – occupano da tempo i pensieri del Ds Cristiano Giuntoli.

In attesa di definire la risoluzione del contratto con Danilo – già ai margini della rosa bianconera nel lavoro settimanale alla Continassa – la Juve sonda senza sosta il mercato inglese alla ricerca del bomber che possa guarire il ‘mal di gol’ evidenziato in più di un’occasione dai bianconeri in questa stagione.

Sempre più insistenti infatti le indiscrezioni che vorrebbero la ‘Vecchia Signora‘ molto arriva sia col West Ham per Niclas Füllkrug, sia col Manchester United per Joshua Zirkzee, già accostato da settimane, se non mesi, ai bianconeri per un supposto scarso feeling tra il tecnico Ruben Amorim e il centravanti olandese.

Il pupillo di Thiago Motta, che sotto la gestione del tecnico oriundo è tornato sui livelli d’eccellenza mostrati da giovanissimo nel Bayern Monaco, resta l’obiettivo numero uno. Oltre al problema del ricco ingaggio dell’attaccante però, un altro nodo si manifesta all’orizzonte per la dirigenza del sodalizio piemontese.

Come riferito dall’esperto di mercato Florian Plettenberg su X, ci sarebbero delle importanti novità nella telenovela che secondo molti si dovrebbe infine concludere col passaggio dell’ex Bologna alla corte del suo mentore.

Nonostante una centralità ancora tutta da definire nel progetto tattico che il tecnico portoghese varerà allo United dopo il mercato di gennaio – Marcus Rashford è già in uscita, ma i Red Devils hanno appena rinnovato Diallo e spingono sempre per Viktor Gyökeres – il centravanti oranje avrebbe espresso il desiderio di restare a Manchester.

🚨🆕 Manchester United have been informed, that Joshua #Zirkzee wants to stay in winter!

He has no intention of leaving the club. He wants to stay, prove himself, and believes in his abilities.

Juventus are interested but there has never been any commitment from the player or… pic.twitter.com/PFBGyWR5Og

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 10, 2025