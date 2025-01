Dal Milan al Napoli: ecco l’erede di Kvaratskhelia

Il club azzurro si muove per sostituire la stella georgiana, ormai promesso sposo del PSG: ritorno di fiamma per il figlio d’arte

Assente. Per la seconda gara consecutiva. Ufficialmente per un affaticamento a cui però ormai sono in pochi a credere veramente. Si sta consumando lentamente, quasi in silenzio, il clamoroso addio al Napoli di Khvicha Kvaratskhelia, il fenomeno georgiano che assieme a Victor Osimhen, anche lui andato via da tempo, ha trascinato i partenopei alla conquista del terzo scudetto della loro storia. È passato un anno e mezzo dalle celebrazioni della coppia d’oro che ha fatto sognare una città intera, ma sembra un secolo.

‘Kvaradona’ – uno dei tanti soprannomi del nativo di Tbilisi – sta per dire addio alla squadra in cui si è affermato sulla scena del grande calcio, e che lui stesso ha contribuito a far tornare grande. L’assalto del PSG, fattosi sempre più consistente nelle ultime ore, è sul punto di trovare la sua fumata bianca. Come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, il calciatore è sempre più vicino a legarsi al club transalpino, col quale c’è un accordo di massima già dallo scorso luglio, ma che negli ultimi giorni ha trovato concretezza nell’apertura del Napoli alla cessione.

C’è ancora distanza, invero, tra i 75 milioni chiesti da De Laurentiis e l’offerta cash di Luis Campos, Ds dei francesi. Ma non si parla di una distanza incolmabile, considerando anche la volontà del classe 2001 di cambiare aria. E come farà adesso Antonio Conte? Al di là dell’esplosione di David Neres, che ha sostituito brillantemente ‘Kvara’ nelle ultime due uscite, serve un innesto di qualità pèr restare competitivi. Detto fatto. Si torna sul vecchio obiettivo italiano.

Chiesa torna nel mirino del Napoli: la situazione

Non entrato neppure nella semifinale di andata che il Liverpool ha giocato e perso contro il Tottenham in settimana, Federico Chiesa è sempre più un oggetto misterioso nella stagione della big inglese. Alle dichiarazioni di rito su una permanenza del figlio d’arte ad Anfield anche per la seconda parte di stagione, fanno infatti da contraltare le ammissioni del tecnico Arne Slot sulla difficoltà dell’ex Viola di reggere il passo della prestigiosa concorrenza interna sul fronte d’attacco.

Pur non avendo trovato molto riscontro alcune indiscrezioni che avrebbero voluto l’uruguaiano Darwin Núñez in partenza verso il Milan, il club rossonero ha incassato la proposta, fatta da alcuni intermediari di mercato, di ingaggiare lo stesso Chiesa dai Reds. Avendo come obiettivo prioritario, e concreto, l’arrivo di Marcus Rashford dallo United, Furlani ed Ibrahimovic hanno gentilmente declinato l’offerta.

Motivo in più, per il Napoli, per farsi avanti per il giocatore. Il quotidiano milanese rilancia infatti l’interesse del Ds azzurro Manna per l’ex Juve, la cui volontà di tornare in Italia è ben nota. L’erede del fuoriclasse georgiano potrebbe arrivare da Oltremanica in men che non si dica.