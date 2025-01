Un comune obiettivo di mercato di Roma e Juve sta tenendo con il fiato sospeso: l’infortunio che scompagina i piani

Gli infiniti incastri di un mercato che, come in un puzzle impazzito, cambia radicalmente le priorità di un dato club. E che a cascata ha degli effetti su tutte le altre società coinvolte. Questo è, grosso modo, lo scenario che si prospetta all’orizzonte per un attaccante entrato improvvisamente nelle grazie di Roma e Juve, da tempo a caccia di un numero 9 da alternare al loro titolare o da affiancare qualora l’allenatore decidesse di andare con il doppio centravanti pesante. Ma andiamo con ordine.

Innanzitutto c’è da registrare la recente frenata di Joshua Zirkzee in vista di un suo imminente passaggio alla Juve. Il calciatore avrebbe deciso di restare a Manchester, costringendo Cristiano Giuntoli a raschiare il fondo del barile per chiudere l’affare Kolo Muani. Dal canto suo la Roma, ancora in alto mare nella sua caccia al bomber di scorta, avrebbe rivolto le sue mire verso Niclas Niclas Füllkrug, centravanti del West Ham arrivato la scorsa estate a Londra.

Il tedesco, finito nel frattempo anche nell’orbita bianconera, ha subito dovuto fare i conti con un infortunio – un’infiammazione al tendine d’Achille – che lo ha tenuto fuori dal campo da metà settembre a fine novembre. Successivamente il suo rendimento è stato appena al di sopra della sufficienza, con due gol e un assist nelle nove partite di Premier disputate con gli ‘Hammers‘.

Nel frattempo il West Ham ha cambiato allenatore, con la venuta di Graham Potter al posto dell’esonerato Julen Lopetegui. Il tecnico inglese inizierà la sua avventura senza poter contare sugli infortunati di lungo corso Antonio e Bowen, ma altre situazioni potrebbero influire sul futuro dell’attaccante teutonico. In tutto ciò anche la Juve si è iscritta alla corsa per Füllkrug, ambìto anche da un club di Premier League. Il valzer delle punte è appena iniziato.

Füllkrug addio, l’infortunio cambia i piani: Roma e Juve al palo

Come riportato dal portale britannico ‘Givemesport‘, ci sarebbe infatti una nuova pretendente sul 31enne centravanti tedesco ex Borussia Dortmund. Dovendo fare i conti anch’esso con due infortuni che rischiano di compromettere la pericolosità offensiva delle ‘Cherries’, il Bournemouth sarebbe piombato con prepotenza sul giocatore del West Ham anche lui, però, costretto a fermarsi per un infortunio nelle scorse ore.

L’attaccante tedesco ha infatti alzato bandiera bianca 15 minuti dopo il fischio d’inizio della sfida di FA Cup tra West Ham ed Aston Villa. Stando alle prime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, Fullkrug avrebbe rimediato un problema ai tendini del ginocchio sinistro. Accasciatosi a terra, il bomber ha subito sollecitato l’ingresso dello staff sanitario. In un mosaico che potrebbe andare incontro a nuovi cambiamenti, nel caso in cui l’infortunio di Fullkrug dovesse essere più grave del previsto, non è escluso che gli Hammers ritornino con prepotenza su Rashford, oggetto dei desideri anche di Juve e Milan.