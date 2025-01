Calciomercato Roma, balla coi lupi: accordo raggiunto

Il calciomercato di gennaio per i giallorossi deve ancora entrare nel vivo, ma la rosa ha bisogno di rinforzi celermente

Reduce dal pareggio in extremis in casa del Bologna, la Roma è subito tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida di venerdì sera contro il Genoa. Una sfida che, classifica alla mano, va vissuta come uno scontro diretto visto che le due squadre sono divise da un solo punto (23 i grifoini, 24 i capitolini). Anche nella partita contro i felsinei, la squadra giallorossa ha evidenziato le ataviche lacune stagionali, con una scarsa profondità della rosa, soprattutto in alcuni reparti.

Un difensore centrale, un esterno a tutta fascia, un centrocampista e un vice di Artem Dovbyk dovrebbero essere il minimo sindacale in una sessione di mercato che dovrà gettare le basi anche per la prossima stagione. Gli errori commessi la scorsa estate hanno reso questo mercato un banco di prova fondamentale anche per il futuro di Florent Ghisolfi, che deve provare a farsi perdonare alcune scelte infelici, come l’acquisto di Enzo Le Fée per 23 milioni di euro.

Accordo e addio Roma: un altro obiettivo si allontana

Per quanto riguarda la fascia destra, di recente anche Sky ha confermato le nostre informazioni sul forte interessamento per Rensch. L’esterno dell’Ajax non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e la scadenza contrattuale fissata il prossimo 30 giugno lo rende una pedina molto appetibile per i giallorossi, ma non solo. I lancieri partono da una valutazione da 10 milioni di euro, ma la dirigenza capitolina spera di ridurre a più miti consigli gli olandesi, che rischiano di perdere il calciatore a zero la prossima estate.

Tra i vari nomi accostati alla Roma nelle scorse settimane, c’è anche quello di Kiliann Sildillia. Secondo il giornalista di ‘Sky Sport De’, Florian Plettenberg, tuttavia, il calciatore ha già raggiunto un accordo con il Wolfsburg. Ora i lupi di Germania inizieranno la trattativa con il Friburgo, impostando la stessa sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. Un altro profilo attenzionato dai tedeschi in quel ruolo è quello di Posch, ma non è escluso che l’eventuale arrivo del francese possa far tornare di moda l’austriaco del Bologna proprio in ottica giallorossa. Staremo a vedere.