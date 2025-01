Rinnovo rifiutato e via libera Roma: arriva la freccia con lo sconto

Pista di mercato non del tutto nuova per il club giallorosso, che torna alla carica per il giocatore in scadenza di contratto

Chiamato a battere un colpo in una sessione invernale di scambi che, al di là della telenovela Frattesi che vede ancora Inter e Roma molto distanti dal trovare un accordo, il Ds giallorosso Ghisolfi è sempre a caccia di profili che siano davvero utili alla causa.

Del resto è stato lo stesso Claudio Ranieri, nella duplice veste di attuale tecnico e di futuro consulente del club, ad indicare la via: “No al prendere tanto per prendere. Chi arriva dovrà essere qualcuno in grado di migliorare il nostro livello“, le parole del mister nella conferenza stampa tenutasi a due giorni dalla rocambolesca gara di Bologna.

Detto fatto, il dirigente transalpino è tornato a battere una pista già sondata nello scorso autunno, quando ancora sarebbe stato possibile che l’obiettivo individuato rinnovasse col suo club. Il che avrebbe messo una pietra definitiva sulle speranze giallorosse di strapparlo all’Ajax, club che ne detiene la proprietà del cartellino.

L’indiscrezione, riportata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha fatto rapidamente il giro del web. I capitolini stanno aumentando il pressing sulla dirigenza dei Lanceri, anche perché il rinnovo recentemente rifiutato dal calciatore mette gli olandesi spalle al muro.

Roma, ecco il primo colpo: Ghisolfi cerca l’accordo col club

Già adoccchiato dal Milan, ma non solo, negli scorsi mesi, Devyne Rensch è un polivalente esterno basso di piede destro che rispetta tutti i parametri imposti dai Friedkin per il mercato di gennaio. È giovane (classe 2003), non costa troppo ed ha ancora ampi margini di miglioramento.

Come vi avevamo anticipato due mesi e mezzo fa, anche Inter e Napoli si erano interessati al suo profilo. Fosse non altro per la sua importanza nel blasonato club oranje e per una situazione contrattuale che inevitabilmente fa gola. La Roma, che ha assoluta necessità di rimpinguare la rosa con un terzino destro bravo, all’occorrenza, anche a giocare sulla corsia opposta, è tornata forte sul giocatore. Considerando che tra meno di un mese Rensch potrebbe accordarsi a ‘zero’ con qualsivoglia altro club, l’Ajax medita la cessione anticipata a gennaio. Un’operazione che inevitabilmente dovrà essere inferiore al valore di mercato del ragazzo, che si attesta sui 10 milioni di euro.