Caos infortuni e Inter sotto assedio: Inzaghi perde il suo asso

Il club nerazzurro non deve fare i conti solo col pressing della Roma su Frattesi: dalla Premier parte l’assalto al big

Una tegola. Proprio nel mese in cui, tra recuperi di campionato e impegni in Champions League, l’Inter sarà chiamata a dare delle risposte importanti sulle sue ambizioni, la compagine meneghina incassa l’infortunio del big. Uno stop che rischia di complicare non poco i disegni nerazzurri.

In campionato, preso atto di un piccolo fisiologico calo dell’Atalanta, l’Inter ha capito che il Napoli c’è. E non molla. In Europa, con la qualificazione diretta agli ottavi non ancora in cassaforte, la compagine allenata da Simone Inzaghi deve chiudere i conti nelle due sfide restanti nella ‘Phase League’. Peccato che la doppia missione dovrà essere portata a termine senza Hakan Calhanoglu, infortunatosi ieri, che ne avrà per due-tre settimane.

Inzaghi spera di recuperare il suo metronomo in vista del Derby di campionato, in programma il 2 febbraio, ma intanto l’assenza del turco condiziona anche le scelte di mercato. Già restio a lasciar andare via Frattesi a gennaio, il tecnico piacentino potrebbe mettere il veto anche qualora la Roma si presentasse a Viale della Liberazione con i 40 milioni chiesti da Marotta.

Intanto però, nuove possibili ‘grane’ arrivano dall’Inghilterra. Il portale ‘Footballinsider247.com‘ svela infatti il grande interesse che una big della Premier sta manifestando per un big del roster nerazzurro: l’ex osservatore del club ha spiegato tutto nei dettagli.

Bastoni, irrompe il Tottenham: Inter in allerta

Mick Brown, ex capo scout del Manchester United e del Blackburn Rovers, ha dichiarato in esclusiva al portale inglese che si sarebbe già aspettato un trasferimento di Alessandro Bastoni al Tottenham Hotspur. Un corteggiamento che, sebbene non andato a buon fine nei mesi scorsi, potrebbe concretizzarsi presto. Molto presto.

Giova ricordare che nel reparto arretrato gli Spurs devono fare i conti con gli infortuni di Cristian Romero e Micky van de Ven: motivo in più per tornare con decisione sul mancino ex Atalanta e Parma.

“Bastoni è un animale in difesa, non ha paura di entrare in campo ed è molto aggressivo, ma è anche a suo agio con la palla e sa giocare bene. Ho sempre pensato che fosse uno che avrebbe fatto il salto in Premier League. In realtà mi aspettavo che andasse agli Spurs. Lo tenevano d’occhio e avevano mandato degli esploratori a sorvegliarlo in numerose occasioni. Non so fino a che punto siano arrivati ​​a ingaggiarlo, ma so che lo volevano e lì era molto stimato, quindi immagino che lo sia ancora“, ha infine concluso Brown, lasciando di fatto la porta aperta ad un nuovo assalto dei londinesi sul leader della difesa nerazzurra.