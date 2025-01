Dalla Roma alla Juve: plusvalenza choc e sostituto trovato

Si fanno sempre più insistenti le voci di un addio immediato del calciatore: la Juve non ha ancora completato il suo reparto difensivo

Anche se sul campo, tra la disastrosa avventura in Supercoppa italiana e i continui pareggi in campionato, alla Continassa regna l’insoddisfazione, alimentata dal nervosismo dei tifosi, sul mercato il club bianconero ha finalmente battuto un colpo. Anzi, due.

Ufficializzato l’arrivo di Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes per un cifra di poco inferiore ai 14 milioni di euro, la ‘Vecchia Signora‘ sta per chiudere anche l’operazione Kolo Muani. Proprio a cavallo dell’impegnativa sfida di campionato contro l’Atalanta, contro cui la Juve, tanto per cambiare, si è fatta rimontare da una situazione di vantaggio, il Ds Cristiano Giuntoli ha rotto gli indugi.

Il primo colpo in difesa, nonché il tanto agognato arrivo sul fronte offensivo, sono stati dunque chiusi con successo. Ma non è affatto finita qui, per due motivi. In primo luogo manca un centrale difensivo che possa sostituire il lungodegente Gleison Bremer. In secundis l’addio ormai scontato dell’ex Capitano Danilo – uno che, all’occorrenza, poteva fungere sia da esterno che da centrale di difesa, obbliga il dirigente fiorentino ad un altro colpo nel settore arretrato.

L’occasione potrebbe arrivare dalla Francia, dove un calciatore, già vicinissimo a vestire la maglia della Roma sul finale dello scorso mercato estivo, è dato in partenza dal sodalizio transalpino. Nonostante quest’ultimo abbia già ceduto, e a peso d’oro, un difensore proprio nella sessione invernale di scambi.

Danso sempre più vicino all’addio: la Juve si fa sotto

Come riferito dal portale ‘Jeunesfooteux.com‘, il milionario addio di Abdukodir Khusanov in direzione Manchester City potrebbe non influire sulla decisione dei giallorossi di Francia di monetizzare anche dalla cessione di Kevin Danso, il nazionale austriaco che nello scorso agosto era stato ad un passo dal firmare un quinquennale col club capitolino.

Superati, almeno apparentemente, tutti i problemi cardiaci che ne avevano compromesso il matrimonio con la Roma, Danso è tornato ad essere il pilastro della difesa del Lens. Accostato anche all’Everton e al Fenerbahce di José Mourinho, l’austriaco di chiare origini ghanesi è stato messo nel mirino anche dalla Juve.

Le indiscrezioni appena riportate suonano come una sorta di ‘via libera’ per i disegni della dirigenza bianconera. Anche perché nel frattempo il Lens avrebbe trovato in Ousmane Diao – 20enne senegalese del Midtjylland – un valido innesto dal mercato di gennaio.