Zirkzee alla Juventus: clausola pagata con lo sconto

Clamorosa indiscrezione dalla Francia: lo sconto sulla clausola d’uscita agevola il disegno di Giuntoli. Anche Thiago Motta esulta

Le incredibili evoluzioni del mercato. Gli incastri che, scatenanti un effetto domino, possono cambiare il destino dei giocatori coinvolti nel valzer, e conseguentemente le ambizioni delle società partecipanti al complicato ed intrecciato gioco.

Da quando Ruben Amorim, il tecnico portoghese che tanto bene ha fatto nello Sporting CP – valorizzando come nessun altro Viktor Gyökeres, il bomber svedese protagonista di un avvio di stagione clamoroso – ha preso le redini del Manchester United, non si fa che parlare dell’arrivo, in Premier, del suo bomber preferito.

Proprio lui, la ‘bestia’ di Stoccolma, già cercato anche dall’Arsenal – alla costante ricerca di un vero numero 9 da inserire in rosa – è sembrato più volte sul punto di tornare dal suo mentore, coronando il sogno di affermarsi in Premier in una realtà ambiziosa e prestigiosa come quella dei Red Devils.

Nonostante la dirigenza del glorioso club britannico fosse disposta a tutto pur di ingaggiare lo scandinavo, la clausola da 100 milioni di euro appiccicata al contratto di Gyökeres ha frenato i disegni dello United. La Juve, che da tempo stava corteggiando Joshua Zirkzee anche in relazione al non idilliaco rapporto – per usare un eufemismo – tra il bomber olandese e l’allenatore lusitano, è rimasta alla finestra per tanto, forse troppo, tempo.

Impossibile, apparentemente, arrivare al pupillo di Thiago Motta se prima lo United non avesse acquistato un profilo top da inserire nel roster. Il rinnovo di Diallo è stato poi controbilanciato dal degenerare dei rapporti tra Amorim e Rashford, ormai ad un passo dall’addio, ma anche tra il tecnico e Alejandro Garnacho, finito nel frattempo in orbita Juve ma seguito con grande interesse anche dal Napoli, a caccia di un degno erede di Kvaratskhelia.

Il sogno originario bianconero però resta sempre lui: Zirkzee, che proprio sotto la guida di Motta a Bologna è sembrato tornare a quei livelli d’eccellenza mostrati da giovanissimo nelle fila del Bayern.

Gyökeres, lo Sporting CP rivede il prezzo: Giuntoli gongola

Come riferito dal portale francese ‘Sport.fr’, dopo aver constatato, al di là della tripletta messa a segno contro il Vitoria Guimarães nel match del 3 gennaio scorso, che il suo bomber è in calo dal punto di vista realizzativo, lo Sporting CP ha capito di dover abbassare le sue pretese economiche per la cessione di Gyökeres.

Sembra ormai imminente l’abbassamento della clausola d’uscita da 100 a 75 milioni: un calo sostanziale, che potrebbe incoraggiare lo United a sobbarcarsi il pur pesante onere economico pur di strappare lo svedese al club biancoverde.

Nemmeno a dirlo, se Gyökeres dovesse davvero accasarsi a Manchester già nel mese di gennaio,contestualmente anche la situazione Zirkzee potrebbe sbloccarsi. Il già citato gioco di incastri favorirebbe non poco la Juve, lasciando di fatto a bocca asciutta il Napoli nell’affare Garnacho. Il 20enne nativo di Madrid non potrebbe infatti in alcun modo muoversi dalla Premier se Zirkzee prendesse, prima di lui, la via della Serie A.