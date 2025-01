Affare da 70 milioni: game over Vlahovic

Non si placano le voci di mercato sull’attaccante serbo della Juve: l’offensiva da 70 milioni mette un punto sulla questione

Se guardiamo solo ai numeri, tutto sommato non si può ritenere che la sua stagione sia stata, finora, negativa. Nelle difficoltà di un attacco spesso sterile – diversi gli 0-0 collezionati dalla ‘Vecchia Signora’ in campionato e in Champions – l’attaccante serbo ha fatto il suo. E forse il problema è proprio quello.

7 gol in campionato a fronte di 17 gare, 4 centri in Champions – dove il suo apporto è stato sicuramente decisivo – Dusan Vlahovic sta deludendo le attese di chi lo aveva dipinto come un bomber da 25 gol a stagione. Tutti coloro che lo avevano investito del ruolo di trascinatore della Juve a suon di gol non possono certo essere soddisfatti della produzione dell’ex Fiorentina, spesso nervoso sul terreno di gioco oltre che divoratore, in talune circostanze molto dolorose per la sua squadra, di chiare occasioni da gol.

La questione del rinnovo del contratto poi, agita non poco il centravanti serbo, in bilico tra un prolungamento dell’accordo al ribasso – da questa stagione Vlahovic percepisce qualcosa come 12 milioni di euro annui – e una cessione che è sempre nell’aria. Accreditato di un addio per far spazio dapprima a Joshua Zirkzee e ora, con la risoluzione dei problemi burocratici del PSG, a Kolo Muani, l’attaccante è costantemente in bilico.

Una nuova indiscrezione proveniente dall’Inghilterra, dove storicamente Vlahovic ha i suoi estimatori della prima ora, potrebbe rappresentare una svolta nel futuro del discusso calciatore.

L’Arsenal rompe gli indugi: 70 milioni sul piatto per l’ex obiettivo del Milan

Già seguito con molta attenzione dal Milan nel corso della sessione estiva di scambi del 2023, Benjamin Sesko sta confermando quanto di buono si dice e si scrive sul suo conto. Relativamente alle crude cifre, la prolificità dello sloveno in Bundesliga è del tutto simile a quella di Vlahovic in Serie A: 8 gol in 17 gare, uno in più dello slavo.

Messo nel mirino da tempo da alcuni top club inglesi desiderosi di imprimere una decisa svolta al fronte offensivo, il calciatore è lusingato in particolar modo dal pressing dell’Arsenal, che dopo gli infortuni di Bukayo Saka e Gabriel Jesus è a caccia di un bomber che possa finalizzare al meglio la mole di gioco della squadra.

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, i Gunners starebbero preparando un’offerta da 70 milioni di sterline per il giocatore in forza al Lipsia. Resta da capire la formula: se si tratta di un prestito oneroso con obbligo di riscatto o con un assalto cash in grado di far crollare da subito il muro tedesco.

Ma cosa c’entra tutto questo con Vlahovic? Il club londinese, che per primo provò a strappare il serbo alla Fiorentina prima che Commisso cedesse all’offerta della Juve, non ha mai smesso di pensare al bomber in questi mesi. Secondo qualcuno, già in questa sessione di scambi, l’Arsenal ci avrebbe riprovato. La nuova idea Sesko allontana, di fatto, la possibilità che Vlahovic si trasferisca in Premier a gennaio.