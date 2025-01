Calciomercato Roma, fumata bianca in arrivo: arriva un indizio UFFICIALE

Nuovo indizio di mercato per la Roma, che si prepara a definire in tutti i suoi aspetti la trattativa per il nuovo acquisto. Le ultimissime

Con uno sguardo rivolto al campo, che vede finalmente la Roma fare la voce grossa, ma con un occhio puntato anche ai possibili innesti di mercato. Sono giorni importanti in casa giallorossa, contrassegnati dalle tappe di avvicinamento all’impegno europeo contro l’Az, ma anche dalle ore più intense di una sessione invernale di calciomercato che potrebbe regalare spunti importanti sia in entrata che in uscita.

Tralasciando almeno per il momento il duplice binario Ryan-Gollini ma restando sempre in Olanda, è ormai agli sgoccioli la trattativa tra la Roma e l’Ajax per Devyne Rensch. La fumata bianca è sempre più vicina al punto che, secondo quanto riferito da Marco Conterio, tutte le parti in causa avrebbero già raggiunto un accordo di massima. Dopo aver trovato l’intesa con il calciatore, i giallorossi sono infatti riusciti a limare anche l’iniziale distanza tra domanda ed offerta con il club olandese. Prima di chiudere definitivamente la trattativa, però, l’Ajax vuole prima cautelarsi con un innesto sulla corsia destra: il profilo individuato è quello di Georgios Vagiannidis del Panathinaikos, per il quale i contatti sono già stati avviati da tempo.

Calciomercato Roma, Rensch non è partito titolare in Heerenveen-Ajax

Il conto alla rovescia per vedere Rensch vestire la maglia giallorossa è dunque iniziata. Allo stato attuale della situazione, quella entrante dovrebbe configurarsi come la settimana decisiva per suggellare definitivamente un affare che viaggia a vele spiegate verso la sua positiva conclusione. Da tempo nei taccuini dell’area tecnica della Roma, Rensch è balzato in cima alla lista dei desideri di Ghisolfi, che ha stretto i tempi per trovare la quadra.

Un ulteriore indizio dell’assoluta fiducia sulla positiva conclusione della trattativa arriva direttamente dall’Olanda. Impegnato nel confronto esterno contro l’Heerenveen, il tecnico dell’Ajax Francesco Farioli ha deciso di non schierare Rensch dal primo minuto. Segnale evidente di una chiusura ormai prossima dell’operazione: vi terremo aggiornati.