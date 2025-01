Friedkin ‘libera’ il Milan: addio clamoroso dopo sei mesi

Gli imprenditori americani non guardano in casa Milan solo per l’affare Saelemaekers: via dai rossoneri a metà stagione

Legati da un doppio filo la cui matassa verrà sbrogliata probabilmente solo a fine stagione – parliamo dello scambio di prestiti tra Tammy Abraham ed Alexis Saelemaekers, che nelle intenzioni soprattutto dei giallorossi dovrebbe trasformarsi in acquisto a titolo definitivo del belga – Roma e Milan sono tra le società più attive nella sessione invernale di scambi apertasi lo scorso 2 gennaio.

I meneghini, complice il cambio in panchina avvenuto proprio a ridosso della fine dell’anno solare 2024, sono intenzionati ad accontentare le richieste del neo tecnico Sergio Conceiçao, partito alla grande con la vittoria nella Supercoppa italiana ma poi arenatosi in Serie A con soli 4 punti nelle 3 partite alla guida del Milan.

Dal canto loro i capitolini, che aspettano dal mercato quegli innesti in grado di migliorare sensibilmente la qualità della rosa per riagganciare miracolosamente il treno europeo ma anche per far più strada possibile in Coppa Italia ed Europa League, hanno abbondantemente annunciato, per bocca del Ds Ghisolfi ma anche dello stesso Ranieri, massicci interventi in entrata. Dopo aver praticamente ufficializzato Pierluigi Gollini (come vice Svilar), il club giallorosso è vicinissimo a chiudere per Devyne Rensch dell’Ajax, mentre restano vive le piste per un attaccante di scorta da affiancare ad Artem Dovbyk.

Tuttavia l’intraprendenza dei Friedkin non si limita certo alle trattative poste in essere per il club giallorosso. Com’è noto infatti, gli imprenditori americani hanno di recente acquisito ufficialmente oltre il 98% delle quote dell’Everton, marchiando a fuoco il loro arrivo con l’esonero del già traballante Sean Dyche e il ritorno, sulla panchina dei Toffees, del grande ex David Moyes. Ma non finisce qui. Dan e Ryan Friedkin guardano alla Serie A anche per rafforzare la loro nuova creatura inglese.

Colpo dal Milan, Friedkin scatenati: beffata la big turca

Complice il sempre più probabile arrivo a Milanello di un top player, magari un po’ avanti con l’età ma comunque dal pedigree prestigioso, come Kyle Walker, i rossoneri stanno valutando tutte le offerte per Emerson Royal, il terzino brasiliano protagonista finora di una stagione che ha fatto storcere il naso a più di un tifoso del Diavolo.

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul suo profilo X, anche il club di Liverpool si sarebbe messo sulle tracce del sudamericano, intromettendosi in un affare che fino a quel momento avevo visto il Galatasaray molto attivo sul calciatore.

Nelle ultime ore anche l’Everton si è informato sulla situazione di Emerson Royal. Il Milan ascolterà eventuali proposte. È già in corso una trattativa tra il club rossonero e il Galatasaray [nuovi contatti presto per provare ad avanzare] ed è confermato l’interessamento da… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 21, 2025

Forti degli ottimi rapporti col club guidato da Furlani ed Ibrahimovic, i Friedkin provano il blitz per il laterale brasiliano. Una replica, in salsa verdeoro, di quanto praticamente concluso con l’Ajax per Rensch, terzino destro che gli americani hanno voluto destinare alla Roma, anticipando, secondo qualcuno, lo stesso Milan. Che già in passato aveva sondato il giocatore oranje.